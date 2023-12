Cen metros cadrados do Multiusos de Moraña acollen un gran Belen Artesanal

Belén de Moraña 2023, montado polas Asociación de Mulleres Rurais © Concello de Moraña

Sito Gómez, alcalde de Moraña, visitaba este martes o Belén Artesanal, acompañado por Nava Castro, deputada provincial de Turismo e polo delegado territorial da Xunta, Agustín Reguera.

Trátase da quinta edición na que a Asociación de Mulleres Rurais leva a cabo a elaboración deste espazo de recreación do portal de Belén.

A extensión supera os cen metros cadrados e ocupa dúas salas do Multiusos de Santa Lucía de Moraña. Ofrece tres temáticas coa posibilidade de experimentar cos cinco sentidos as sensacións que provoca. Permanecerá visitable ata o 14 de xaneiro.

O acto serviu para marcar o inicio das festas na vila ao mesmo tempo que se abría a Aldea Infantil na Carballeira de Santa Lucía e prendían as luces nas distintas rúas. A estas propostas súmase o tradicional certame de corais.

O alcalde avanzou que a partir do venres 15 de decembro aumentarán as actividades para público de todas as idades con actuacións de maxia, música, xogos, baile, artesanía, deporte e cultura.

I FEIRA DE NADAL

Tamén en Moraña está previsto que o domingo 17 de decembro en horario de tarde, a chaira de Mos reciba a unha trintena de comerciantes e artesáns do municipio na primeira edición da Feira de Nadal.

Durante esa xornada desenvolveranse actividades infantís con elaboración de adornos do Nadal e tamén unha chocolatada para as persoas asistentes.

A intención dos organizadores é que se converta nunha proposta promocional para os negocios e creadores da vila, impulsando unha rede de colaboración entre os establecementos locais.