Inauguran un Belén artesanal estilo hebraico na Rectoral Sagrado Corazón de Ponte Caldelas

Belén hebraico na Casa Rectoral Sagrado Corazón de Ponte Caldelas © Asociación Cultural O Torreiro de Forzáns

Ao longo dunha superficie de máis de 20 metros cadrados esténdese o novo Belén de estilo hebraico na Casa Reitoral do Sagrado Corazón de Ponte Caldelas.

Esta obra, deseñada por Marisol Peso e Antonio Varela, era inaugurado este domingo pola veciñanza nun acto que presidía o cura párroco Benito Vázquez e o presidente da Asociación Cultural O Torreiro de Forzáns, Antón Xil, que promove esta iniciativa en colaboración coa Unidade Pastoral.

O párroco destacou a afección belenista española e galega que serve para dinamizar á poboación desde o punto de vista turístico. O Belén de 2021, de estilo costumista, sumou máis de mil visitantes de municipios próximos.

Antonio Varela é un belenista residente en Parada e colabora habitualmente coa Cultural de Forzáns, ademais é o responsable do Belén de grandes dimesiones que cada ano móstrase na Comandancia da Garda Civil de Pontevedra. Nesta ocasión contou coa colaboración de Marisol Peso.

Recréase unha aldea judia con elementos arquitectónicos propios da época, ofrecendo unha contorna árida propia do deserto e montañosa. As edificacións realizáronse a man coidando os detalles.

Poderase visitar de luns a venres, de 18.00 a 20.00 horas; os sábados de 11.00 a 14.00 horas e de 18.00 a 20.00 horas. Os domingos estará ao dispor do público entre as 11.30 e as 14.00 horas. A entrada é libre respectando a capacidade de visitas establecidas no recinto.