O Nadal máis madrugador está en Casa Verdún: desde o 1 de novembro e co Grinch e Tim Burton na rúa Real

Decoración de Casa Verdún do Nadal 2022 © Mónica Patxot Fachada de Casa Verdún do Nadal 2022 © Mónica Patxot

"O 1 de novembro xa inauguramos o Nadal", presume Guillermo Taboada, propietario do restaurante Casa Verdún da rúa Real de Pontevedra. Fai xa "oito ou dez anos", non pode concretar cantos, que decora o seu negocio ao grande cada Nadal e, xa antes de que empece decembro, dá vida ao tramo final desta rúa do centro histórico, pero este ano superouse a si mesmo. Tanto pola data de inauguración, o 1 de novembro, como por todos os elementos que incorpora.

Xa o ano pasado causou sensación a presenza do Grinch en Pontevedra. Nun das ventás do primeiro piso do local asomaba o trasgo verde máis famoso do Nadal, ese personaxe de ficción creado polo Dr. Seuss en 1957, 'Como O Grinch roubou o Nadal!', que nas últimas décadas saíu en todo tipo de películas e producións audiovisuais.

Este 2022 repite e pode verse tamén desde unha xanela, pero son novidade os personaxes que asoman nas outras dúas xanelas da fachada do primeiro piso. Jack Skeleton, o extravagante e poético protagonista da película 'Pesadelo antes de Nadal', de Tim Burton, un dos personaxes que máis representan a este director, coa súa boca cosida e a súa elegante vestimenta.

Ao seu lado, xusto entre o personaxe de Tim Burton e O Grinch, está Gizmo, o adorable mogwai de pelame marrón e branco que protagoniza a famosa película do Nadal Gremlins. É a nota máis amable da fachada, pois se trata do Gremlin bo.

Desde hai anos, un elemento xa fixo na súa decoración é un Belén de Playmobil, pero que sexa habitual non significa que sexa repetitivo, senón que cada ano cambia a montaxe. Este 2022 ten ao redor de 200 pezas e está distribuído entre o escaparate do local e a parte posterior.

As figuritas representan distintas escenas do Nacemento de Cristo en Belén, pero non faltan tampouco elementos pontevedreses como a propia recreación de Casa Verdún, a Laponia na que Papa Noel prepara o Nadal ou unha recreación de Zapatones, o peregrino máis famoso do Camiño de Santiago.

Un gran Crebanoces, un escaparate cun pano que representa un escenario no que unha botella brinda polo Nadal e unha infinidade de grilandas e bólas completan a decoración, que non deixa indiferente a ninguén que pase #ante o seu establecemento.

Guillermo Taboada explica que este furor do Nadal vénlle da súa familia, pois "somos moi do Nadal en casa", e, ademais, hai xa anos que descubriu que "nos vén ben, porque nos axuda á venda".

Así, cada Nadal, e este ano xa desde hai semanas, é habitual que haxa curiosos que se acheguen á mantenta a ver a súa decoración, que o ano pasado mesmo gañou o concurso de escaparates de Nadal do Concello de Pontevedra. "Algúns entran e outros non", pero a atención a chama e faille gañar e afianzar clientela.

Taboada quere manterse alleo á actual polémica xurdida en Pontevedra polo atraso da iluminación de Nadal do Concello ata o 16 de decembro. "Nós aí non entramos", descarta posicionarse, pero si ten claro que, no seu caso, axúdalle.

"Mogollón de xente vén facerse fotos", recoñece, e é habitual que se converta nun photocall recorrente para as fotos do Nadal de moitos pontevedreses e visitantes. Este ano mesmo desde o día que se celebraba Halloween ou o Samaín.