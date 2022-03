Volve a casa o Playa de Menduiña 2, buque crave no rescate e investigación do naufraxio

O Playa de Menduiña 2, no muelle de Cangas © Mónica Patxot O Playa de Menduiña 2 chegando ao porto de Cangas © Mónica Patxot

O buque Playa de Menduiña 2 xa está na casa, en Cangas, e converteuse nestes momentos en foco principal da investigación para determinar o ocorrido o pasado 15 de febreiro no naufraxio do Villa de Pitanxo en augas de Terranova. O buque atracou ás 12.15 horas da mañá deste domingo no peirao de Frigoríricos Morrazo de Cangas e, nada máis atracar, un grupo de persoas que agardaban no espigón de Massó aplaudiron, en sinal de agradecemento porque "teñen moito mérito polo que fixeron".

No porto agarbaban familias da tripulación e axentes axentes da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Garda Civil que se encargan da investigación penal do ocorrido.

O buque trae as dúas lanchas salvavidas do Villa de Pitanxo, que poderán axudar a lanzar luz sobre como se produciu o afundimento e a evacuación do buque.

O Playa de Menduiña 2 rescatou unha delas, na que estaban os tres sobreviventes e catro cadáveres, mentres que a outra foi localizada polo buque portugués Novo Virgem da Barca e estaba baleira, sen rastro da tripulación do pesqueiro que debería usalas para evitar o naufraxio.

Estas lanchas serán agora obxecto dunha minuciosa investigación da Garda Civil pontevedresa que estará guiada polo Xulgado Central de Instrución número 2 da Audiencia Nacional. Este órgano xudicial está a investigar o naufraxio para determinar se habería algún tipo de responsabilidade penal tras recibir un atestado da Garda Civil pontevedresa que detectaba contradicións entre as declaracións dos sobreviventes que apuntaban a algunha posible neglixencia a bordo.

Cabe lembrar que foi a declaración de Samuel Kwesi, o mozo mariñeiro ganés que sobreviviu xunto ao patrón, Juan Padín, e o seu sobriño, Eduardo Rial, o que puxo en evidencia estas contradicións. Contradi a versión oficial dada polos outros dous sobreviventes e pola armadora do buque, Pesquerías Nores, de que o buque sufriu un fallo repentino do motor durante a manobra de virada do aparello que deixou ao buque á deriva e a mercé das ondas e acabou afundíndose en cuestión de minutos.

O capitán sostén que deu a orde de evacuación e toda a tripulación logrou saír do barco e entra nas dúas balsas salvavidas auxiliares, pero un feito é que unha das balsas estaba baleira e faltan 12 cadáveres que non puideron ser localizados e que as súas familias sospeitan que poden seguir no interior do buque.

A versión de Samuel Kwesi que levou á Garda Civil e a Audiencia Nacional a investigar posibles responsabilidades penais sostén que, antes do naufraxio, os mariñeiros pediron ao patrón que soltase a rede, que estaba chea de peixe, e que este desatendeu a petición. Segundo unha declaración recollida polo xornal El Debate, mantén que, de soltala, o barco podería salvarse do naufraxio e tamén sinala que o capitán non chegou a dar a orde de abandonar o barco e usar os traxes de supervivencia, o que contradi a declaración dos outros dous sobreviventes.

Os dous mariñeiros de O Hío, Cangas, levaban un traxe térmico que foi crucial para sobrevivir ás duras condicións de frío, vento e grandes ondas que había en Terranova o día do afundimento, mentres que Kwesi non o levaba. Algunhas fontes consultadas sinalan que si levaba a peza específica outro dos corpos rescatados, pero non así os outros oito falecidos rescatados entre a lancha agora analizada e o propio mar, aínda que a nivel oficial non se confirmou este extremo.

Os axentes da Policía Xudicial tamén se van entrevistar coa tripulación do Playa de Menduiña 2, que pode resultar clave na investigación ao ser os primeiros en falar cos sobreviventes e tamén o buque que atopou a balsa na que estaban. A outra lancha atopouna o buque portugués, xunto a varios cadáveres, pero ambos os barcos atopáronse e fixeron o transvasamento das posibles probas e dos corpos.

O Playa de Menduiña 2 estivo varios días realizando tarefas de rastrexo na zona para tentar localizar máis corpos e o sábado 19 de ferbrero, catro días despois do afundimento, chegou ao porto canadense de San Juán de Terranova levando sete dos corpos rescatados -os outros dous viaxaron ata terra nun barco canadense-.

O naufraxio investígase, nestes momentos, en dúas vías. A nivel penal, a Garda Civil e a Audiencia Nacional e hai outra investigación da Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), dependente do Ministerio de Transportes.

Ambas as investigacións falaron xa con Kwesi e con Eduardo Rial, mentres que Juan Padín só falou á Ciaim. Este organismo tamén se entrevistou cos familiares dos falecidos, que achegaron probas e documentos que poderían corroborar a versión de Samuel Kwesi porque os seus familiares agora falecidos indicáronlles, minutos antes do naufraxio, o perigo que se vivía a bordo, aínda que oficialmente tampouco existe información sobre este particular.