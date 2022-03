A declaración dun dos tres sobreviventes dá un xiro á investigación do naufraxio

A declaración ante a Garda Civil de Pontevedra de Samuel Kwesi, un dos tres sobreviventes ao naufraxio do Villa de Pitanxo, deu un envorco á investigación sobre o ocorrido o pasado 15 de febreiro en augas de Terranova e levou á Audiencia Nacional a abrir dilixencias para dirimir se existe responsabilidade penal no afundimento.

Fuentes próximas á investigación confirmaron que a Garda Civil actuou de oficio e abriu a investigación sobre o afundimento a 460 quilómetros ao leste de Terranova cumprindo coas súas competencias para investigar accidentes marítimos. Dentro desas pescudas, tomou declaración aos tres sobreviventes, o patrón do buque, Juan Padín; o seu sobriño, Eduardo Rial; e o veciño de Marín natural de Ghana Samuel Kwesi.

Por mor desa declaración, confirmaron que o relatado por Samuel Kwesi contradi a versión oficial achegada pola armadora en base ao testemuño do patrón, segundo a cal, o buque sufriu unha "repentina parada do motor principal" durante a manobra de virada do aparello que "deixou o barco sen propulsión nin goberno" e "exposto ao vento e as ondas". Como consecuencia, sufriu golpes de mar que "o escoraron e afundiron".

O testemuño deste sobrevivente, adiantado polo xornal El Debate, explica, con todo, que os mariñeiros pediron a berros ao patrón un arriado de cables que podería evitar o naufraxio. Segundo este xornal, ademais, o capitán non deu sinal de abandono do buque nin ordenou á tripulación que se colocase os traxes de supervivencia. Outras fontes confirmaron que tan só o patrón e o seu sobriño levaban eses traxes.

Fuentes consultadas por este xornal confirman que a Brigada de Policía Xudicial da Garda Civil da Comandancia da Garda Civil elaborou un atestado en base ás declaracións dos tres sobreviventes e enviouno á Audiencia Nacional, órgano xudicial con competencia para investigar o naufraxio por suceder en augas internacionais.

A Audiencia Nacional decidiu abrir dilixencias e agora coordina toda a investigación, que segue en marcha na Comandancia de Pontevedra.

Tras facerse pública a declaración de Samuel en El Debate, Samuel Kwesi emitiu un comunicado no que matiza que "non vou entrar a confirmar nin a desmentir o que aparece nese medio".

O sobrevivente aclara que "dada a gravidade" do que ocorreu co barco Villa de Pitanxo no caladoiro de Terranova, que supuxo a morte de 21 compañeiros , dos cales 12 seguen desaparecidos; e "ante a dor das súas familias, que máis que ninguén queren saber", quere explicar que aínda que é o primeiro que quero falar con eles, ata o de agora abstívose de facelo "polo ben de que o meu testemuño chegue a bo termo en sede xudicial".

Este mariñeiro residente en Marín manifestou o seu desexo de que a traxedia non vire sobre a súa persoa "por respecto aos meus compañeiros e para que sexan as autoridades as que definan as responsabilidades".

APOIO DAS FAMILIAS

Tamén as familias dos nove tripulantes falecidos e os 12 desaparecidos deron o seu punto de vista e, en boca do seu portavoz, María José de Pazo, sinalaron que "todos os familiares dos 21 falecidos agradeceremos de forma eterna que Samuel fose valente".

"Persoas como el contribúen a que este mundo sexa máis xusto", sinalan. E destacan "a súa valentía a pesar de todas as presións é exemplar".

Os familiares móstranse agradecidos porque "estivo cos 21, respectounos e non sucumbiu á mentira".

A declaración de Samuel ante a Garda Civil, segundo publica ese mesmo xornal, tamén é a mesma que realizou ante a Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos ( Ciaim), que tamén investiga de oficio o afundimento, como o de todos os accidentes no mar.