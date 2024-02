Xornada de reflexión "por e para as familias do Villa de Pitanxo e todas as familias do mar"

Xornada de reflexión no segundo aniversario do Villa de Pitanxo © Cristina Saiz

O Paseo Antonio Blanco de Marín converteuse este sábado en epicentro da política galega. A xornada de reflexión dos principais partidos que concorren aos comicios, PP, BNG e PSOE pasou por alí, coa presenza dos seus líderes, Alfonso Rueda, Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro na homenaxe organizada polo segundo aniversario do naufraxio do Villa de Pitanxo o 15 febreiro de 2022 en Terranova (Canadá).

A homenaxe converteuse en foco de atención política e mediática e as familias agradeceron todo o apoio recibido, pero cunha petición, que fose "por e para as familias do Villa de Pitanxo e para todas as familias do mar". E así se cumpriu.

Alfonso Rueda, Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro chegaron e fóronse por separado, saudaron ás familias e participaron na homenaxe floral posterior, pero sen realizar ningún tipo de declaración política nin ocupar o primeiro plano do acto.

Os tres situáronse entre o público asistente, aínda que chamou a atención que, a pesar de estar moi próximos, non chegaron a xuntarse os tres en ningún momento. Os líderes nacionalista e socialista, os primeiros en chegar, si se saudaron e departiron durante un breve momento. Unha vez que chegou Alfonso Rueda, Pontón achegouse a el e déronse a man e aí quedou o contacto. Entre Besteiro e Rueda non houbo contacto.

Este segundo plano dos principais líderes políticos que este domingo preséntanse a unha xornada decisiva foi un expreso desexo das familias. A portavoz, María José de Pazo, agradeceu a todos a súa actitude, "respectuosa porque é o que querían as familias", pois "neste acto, deixáronse atrás os protocolos e o protocolo foron os 21 do Villa de Pitanxo e todo o que significa".

Pedírao ao principio do acto e trasladoullo aos equipos dos partidos días atrás. Ademais, De Pazo agradeceu o "compromiso" mostrado por PP, BNG e PSOE con este acto, pero tamén lles pediu que non sexa cousa dun día e de xornada de reflexión.

"Que non sexa un compromiso só de hoxe. Que transcenda", pediulles, á vez que lles trasladaba unha petición, respectada por todos, de que o fin desta homenaxe, no que as familias lanzaron flores ao mar, quedase na máis estrita intimidade.

O acto, tras os discursos, incluíu unha homenaxe floral das familias e familiares e, a continuación, tamén a clase política quixo depositar flores ante a placa de homenaxe aos 21 falecidos.

El primero fue Alfonso Rueda, como presidente da Xunta de Galicia, e, acompañado pola alcaldesa de Marín, María Ramallo, depositou un centro de rosas brancas. Logo, en nome do Goberno, foron o delegado en Galicia e o subdelegado en Pontevedra, Pedro Blanco e Abel Losada, con outro centro.

Tras eles, cunha rosa branca na man, foron Pontón; Besteiro; o conselleiro do Mar, Alfonso Villares; os alcaldes de Pontevedra, Moaña Cangas e Bueu, Miguel Anxo Fernández Lores, Leticia Santos, Araceli Gestido e Félix Juncal; a senadora e presidenta do PSOE galego, Carmela Silva; e múltiples cargos do PP e o BNG, entre eles, a eurodeputada Ana Miranda. Non faltaron ao acto o presidente e o vicepresidente da Deputación, Luis López e Rafa Domínguez; os deputados Ana Pastor, Rosa Quintana e Néstor Rego; ou a senadora Carme da Silva, entre outros moitos.