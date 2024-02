A armadora do Villa de Pitanxo acusa os peritos xudiciais de "aventurar" conclusións técnicas

A empresa armadora do buque Villa de Pitanxo, Grupo Nores, saíu ao paso este xoves do informe pericial sobre o naufraxio do buque en Terranova (Canadá) publicado esta semana.

O documento sinala, nas súas conclusións, que "a causa máis probable do afundimento do buque de pesca Villa de Pitanxo foi un erro humano do capitán", pero os armadores restan importancia ás conclusións destes peritos, falan de "erros" de valoración e mesmo lles reprochan que "aventuran" conclusións.

A través dun comunicado, AMYA Abogados, que leva a representación da armadora, acusan os peritos xudiciais de "incorrer en graves erros técnicos", que os peritos de parte da armadora achacan a unha "falta de familiarización coa manobra pesqueira". Ademais, aféanlles que "os técnicos da CIAIM aventuran, sempre con apoio en testemuños de parte interesada" algunhas conclusións.

O informe elaborárono os dous peritos xudiciais nomeados pola Audiencia Nacional para a pericial do accidente. Son técnicos que habitualmente traballan coa Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) que, neste caso, deixaron este organismo ao ser asignados como peritos xudiciais.

O informe apunta a un erro do patrón ao mando durante a operación de virada do aparello, que concretan nunha mala xestión pola súa banda da manobra tendente a "desembarrar" o aparello do fondo. Segundo a armadora, ese embarre "dano os peritos por suposto" e "baséano exclusivamente" na declaración do Samuel Kwesi Koufie, o mariñeiro natural de Ghana que sobreviviu ao naufraxio, xunto co patrón, Juan Padín, e o seu sobriño, Eduardo Rial.

Os avogados da armadora sinalan que as imaxes da inspección submarina do Villa de Pitanxo "mostran que o aparello non está embarrado" e conclúen que "non hai que ser técnico para poder determinar que se non hai evidencias de que a rede estivese a arrastrar, mal pódese producir un embarre".

Segundo estes letrados, "os peritos que están a analizar o informe por parte da defensa da armadora "están perplexos coa falta de base desta parte do informe" e sinalan que a suposición dos peritos "non é sequera consistente co relato de Samuel".

Ademais, apuntan a que o embarre é tamén "incompatible" coas últimas velocidades e posicións da caixa azul e do AIS, que mostran unha velocidade de deriva compatible cunha parada da máquina, que é a versión á que se aferran tanto o patrón como o seu sobriño e a armadora.

"Criminalizar a un patrón por que puidese cometer un erro na xestión dunha manobra non resulta moi xustificado"

Os letrados aseguran que "todos eses erros, e moitos máis que contén o informe, están a ser analizados e serán postos de evidencia por varios técnicos con coñecementos de manobra pesqueira".

Ademais, insisten en que os informes de técnicos da CIAIM "deben de ser tratados con moita cautela", debido a que en investigacións similares arribaron a "conclusións incorrectas e sorprendentes" e sinalan que hai casos importantes onde os tribunais rexeitaron as conclusións de tales informes "poñendo de relevo os graves erros en que incorrían".

Con respecto á hipótese do erro do patrón, sinalan que "aínda carecendo de base", consideran que "criminalizar a un patrón por que puidese cometer un erro na xestión dunha manobra non resulta moi xustificado".

"Todo o mundo parece esquecer os dous golpes de mar relatados polos tres sobreviventes á súa chegada a porto, determinantes para que o buque perdese a súa estabilidade tras a parada do motor" afean os avogados.