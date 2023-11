Ex mariñeiros do Villa de Pitanxo declaran que non lles asignaban traxes de supervivencia nin facían simulacros

Responsables do Grupo Nores, armadora do Villa de Pitanxo, tras declarar na Audiencia Nacional © EFE / Zipi

Dous mariñeiros que pertenceron á tripulación do Villa de Pitanxo antes do naufraxio dese pesqueiro en augas de Canadá o 15 de febreiro de 2022 declararon este luns na Audiencia Nacional que no buque non se facían os correspondentes simulacros de seguridade e que non se lle asignaba a todos traxes de supervivencia, como marca a lei.

Ambos os dous compareceron este luns en calidade de testemuñas ante o xuíz da Audiencia Nacional que investiga o naufraxio, Ismael Moreno, do mesmo xeito que compareceron en calidade de investigados dous responsables da armadora do buque, o Grupo Nores.

Os dous investigados foron o armador e director xeral de Pesquerías Nores, José Antonio Nores, e o seu fillo e responsable de frota da empresa, José Antonio Nores.

Se acolleron ao seu dereito a non responder a preguntas dos avogados das familias das vítimas do naufraxio, pero si responderon os dos seus avogados, a empresa armadora e o capitán.

Na súa declaración, defenderon que o barco tiña todas as medidas de seguridade, tamén os citados traxes de supervivencia, asegurando que había para toda a tripulación, a pesar de que os corpos dos mariñeiros que puideron ser recuperados carecían deles e tampouco tiña un dos tres sobreviventes, Samuel Kwesi. Si os levaban o capitán do abarco e o seu sobriño, Juan Padín e Eduardo Rial, e descoñécese se os levaban os traballadores cuxos corpos non lograron recuperarse.

Estes dous investigados tamén negaron que a empresa presionase o mariñeiro sobrevivente Samuel Kwesi, que denunciou presións para non contradicir os seus compañeiros.

O avogado de parte das familias dos falecidos no naufraxio, Manuel Lampón, explicou, en declaracións recollidas pola Televisión de Galicia, que os dous antigos traballadores do Villa de Pitanxo confirmaron cuestións que xa declarara tamén Samuel Kwesi, que "no buque non se facían os simulacros de salvamento e de supervivencia" e que tampouco se fixo xusto antes da última marea, a pesar de que o capitán asegurou que si.

"Unha testemuña que estaba nese momento no barco manifestou que iso non é verdade, que el estaba alí e que non se fixeron simulacros", explicou o letrado.

Como xa asegurara Samuel ante o xuíz, os mariñeiros que no seu día navegaron no Villa de Pitanxo declararon que non se lle asignaba traxe de supervivencia e que na cuberta superior do barco non había porta estribor para acceder á zona de balsas, de modo que a única vía de escape que tiña a tripulación era por baixo da ponte.

Un deses mariñeiros, que estivo dúas mareas no buque logo naufragado no ano 2022, tamén declarou que no pesqueiro facíanse xornadas "maratonianas" que duraban máis de 24 horas e que o capitán só dáballes descanso para comer e almorzar; e só 20 minutos ou media hora hora como moito.

Pola Audiencia Nacional tamén pasaron este luns dous tripulantes do pesqueiro portugués Novo Virxe da Barca, que participou no rescate do Villa de Pitanxo. No seu caso, explicaron que viran algún cadáver na auga con traxe de supervivencia, aínda que non souberon concretar detalles de como lles viron, senón só que eran vermellos e que non levaban chalecos.

O testemuño destes dous mariñeiros coincide cos xa prestados o capitán e o primeiro oficial dese barco, que xa declararon con anterioridade e asinaron unhas actas notariais xusto antes de que os contratase o grupo Nores. A pesar de facer as actas ante notarios diferentes en días diferentes, o que din coincide ao milímetro.

Tras os testemuños deste luns, os avogados das familias entenden que "saímos moi reforzados" nesta causa xudicial, na que están investigados os armadores e o capitán do buque.

Agora, practicaranse novas dilixencias de investigación, entre elas, un informe dos peritos xudiciais sobre as imaxes que captaron no pecio.