Preparan unha homenaxe ás vítimas do Villa de Pitanxo coincidindo co segundo aniversario do naufraxio

O próximo 15 de febreiro cumpriranse dous anos do tráxico naufraxio do pesqueiro Villa de Pitanxo, no que faleceron 21 mariñeiros, e o recordo de todos eles segue moi presente.

É por iso que en Marín, porto basee do buque, preparan unha homenaxe coincidindo co segundo aniversario da traxedia.

A data escollida para iso é o sábado 17 de febreiro, xunto á placa conmemorativa colocada no Paseo Alcalde Blanco.

Trátase dunha homenaxe organizada polos familiares das vítimas e que trata de facer honra á frase que figura na placa de recordo: "Siempre con nosotros, aunque sin vosotros".

O emotivo acto dará comezo ás 11.30 horas da mañá.