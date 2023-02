O Playa de Menduíña Dos, un "barco de valentes" e “salvavidas nun mar asasino” para o Villa de Pitanxo

Homenaje en Marín á tripulación do Playa de Menduíña Dos que rescatou o Villa de Pitanxo © Mónica Patxot Homenaje en Marín á tripulación do Playa de Menduíña Dos que rescatou o Villa de Pitanxo © Mónica Patxot

A tripulación do Playa de Menduíña Dos púxose este luns, por primeira vez nun ano, ante os focos. O pasado 15 de febreiro de 2022, o nome deste buque con porto base en Cangas empezou a estar na fala da xente pola súa participación activa no rescate do naufraxio do Villa de Pitanxo, pero os seus mariñeiros, salvo algunhas excepcións, mantivéronse nun segundo plano. Agora, finalmente, situáronse todos ante as cámaras para recibir unha "moi merecida" homenaxe pola súa actuación aqueles días en augas de Terranova.

Foi no salón de plenos do Concello de Marín, nun acto organizado pola Xunta de Galicia coa presenza masiva das familias dos falecidos no Villa de Pitanxo, que lles agradeceron que hai un ano dérono "todo" por rescatar aos seus.

"Estámosvos eternamente agradecidos porque rescatástedes a vivos e mortos. Ten un gran significado; hai familias que poden ir poñer flores aos seus familiares grazas a vós. Iso non se vai a esquecer nunca", quixo agradecerlles María José de Pazo en nome das familias dos 21 falecidos. .

A alcaldesa, María Ramallo, agradeceulles que "fixeron o posible e o imposible por axudar" e a conselleira de Pesca, Rosa Quintana, mostroulles a súa gratitude pola súa "valentía, sangue frío e, sobre todo, humanidade desmedida cara a compañeiros e familias".

O deste luns converteuse nunha homenaxe á súa "forza, coraxe, solidariedade, labor en alta mar como compañeiros" e tamén a súa "nobreza como galegos bos e xenerosos". E plasmouse nunha metopa de recoñecemento entregada polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda.

O patrón do Playa de Menduíña, Ramón Porto, recolleu o recoñecemento con inmensa gratitude e, con gran humildade, converteu en protagonistas do acto ás familias e os mariñeiros do Villa de Pitanxo.

Ás familias quixo ofrecerlles a súa axuda e arroupar a quen "tan mal están a pasalo", á súa tripulación agradeceulle a súa actuación en "momentos que a ninguén lle gustaría vivir", á empresa armadora deulle as grazas polo seu respaldo. E dos mariñeiros cuxa vida se cobrou o mar asegurou: "sempre levaremos a estes mariñeiros no noso recordo".

O momento máis emotivo do acto protagonizouno Samuel Kwesi, un dos tres sobreviventes do naufraxio, que entre bágoas díxolles que levaba un ano querendo agradecerlles a súa heroica actuación en Terranova, pero tamén estiveron cargados de bágoas e significado os abrazos nos que acabaron fundíndose familias e mariñeiros.

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, referiuse a eles como un "barco de valentes", cunha tripulación á que dixo "fuísteis heroes sen querelo e sen saber que vos iades atopar", en alusión a que aquel día estaban a faenar a varias millas de distancia cando, ao ter coñecemento do naufraxio, deixaron a súa tarefa e dedicaron os días seguintes a rastrexar toda a contorna. Lograron rescatar unha lancha con sete mariñeiros, os tres sobreviventes e catro corpos.

Este luns foi, para Rueda, un "día para seguir lembrando unha traxedia que non pode quedar no esquecemento" e para recoñecer a "bravura e valentía dos homes de mar", unha tripulación que "foi máis equipo que nunca" e que se converteu en "salvavidas nun mar asasino".

A pesar de que levaban 70 días de marea, "non dubidaron o que tiñan que facer" e Rueda insiste en que "só os valentes son capaces de actuar con amorne e con acerto".

Tamén foron "testemuñas da verdade dun suceso horrible que non debería ocorrer" e o seu papel está a ser crucial na investigación do ocorrido que seguen a Garda Civil e a Audiencia Nacional, onde declararon como testemuñas.

"Grazas por actuar esa madrugada, por acompañar ás familias, por dar luz cando todo estaba escuro", dixo Rueda. E as familias insistiron en que "sempre vos estarán eternamente agradecidas. De corazón".