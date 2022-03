Avanzan as investigacións sobre o naufraxio, agora centradas nas balsas salvavidas e os traxes que levaba a tripulación

A Garda Civil e a CIAIM revisan as balsas salvavidas do Villa de Pitanxo trasladadas polo Playa de Menduiña Dos © Mónica Patxot

Ás 14.15 horas da tarde deste domingo, o guindastre do buque Playa de Menduiña Dos elevaba dúas grandes bolsas brancas e sacábaas a terra ao peirao de Frigoríficos del Morrazo, en Cangas. Abaixo, esperaba un nutrido grupo de especialistas, axentes da Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra e técnicos da Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos ( Ciaim), que deseguido se dispuxeron a abrilas e analizar detalladamente o seu interior. Dentro, as dúas lanchas salvavidas do Villa de Pitanxo.

O proceso demorouse durante varios minutos. Todos os especialistas analizáronas con detemento, sacaron fotografías e tomaron notas. Con moito coidado e ao detalle, pois trátase de dúas probas craves para a investigación do naufraxio do Villa de Pitanxo en Terranova o pasado 15 de febreiro.

O propio buque Playa de Menduiña Dos rescatou unha delas, na que estaban os tres sobreviventes e catro dos nove cadáveres deste naufraxio, mentres que a outra foi localizada polo buque portugués Novo Virgem da Barca e estaba baleira, sen rastro da tripulación do pesqueiro que debería usalas para evitar o naufraxio.

O Playa de Menduiña amarrara no peirao de Cangas tan só dúas horas antes, directamente desde Terranova. Desde que foi o naufraxio, tan só parou en terra o 19 de febreiro, hai un mes, cando se achegou ata o porto de San Juan para deixar aos tres sobreviventes e sente dos corpos, que logo voaron nun avión do Exército do Aire ata Santiago de Compostela. O buque seguiu a súa marea, abruptamente interrompida o 15 cando souberon do naufraxio do Villa de Pitanxo e acudiron á zona do afundimento para axudar no rescate.

Un mes despois, ás 12.15 horas deste domingo, regresou a casa e converteuse en peza crave para a investigación da Garda Civil pontevedresa, que hai xa varias semanas entregou un atestado que levou ao Xulgado Central de Instrución número 2 da Audiencia Nacional a abrir dilixencias para determinar se hai responsabilidade penal no naufraxio.

Agora, amplían ese atestado inicial con novas dilixencias e o Playa de Menduiña Dos centra a súa atención. Este domingo, desprazáronse para inspeccionar o barco con todas as garantías e examinar de primeira man as posibles probas que traía a terra garantindo a cadea de custodia adecuada.

Ademais das dúas lanchas, centraron a súa atención os traxes que levaban os mariñeiros rescatados, tanto os tres sobreviventes como os nove cadáveres. Segundo puido confirmar PontevedraViva, no Playa de Menduiña chegaron un traxe de térmico de supervivencia e varios traxes de auga da tripulación do buque naufragado que tamén baixaron a terra e examinaron minuciosamente.

Polas informacións que existen ata o momento, dous dos sobreviventes levaban traxe e posiblemente tamén un dos falecidos, pero a terra este domingo tan só chegou un, ademais doutros chalecos e roupas das utilizadas habitualmente en alta mar. Determinar cantos mariñeiros chegaron a poñerse o traxe é importante para valorar a manobra de evacuación do Villa de Pitanxo ordenada polo patrón, pois el asegura que ordenou evacuar e poñer os traxes, pero o mariñeiro Samuel Kwesi declarou que non chegou a dar a orde de abandonar o barco e usar os traxes de supervivencia.

A inspección realizárona tamén os técnicos da Ciaim, que manteñen aberta unha investigación técnica en paralelo. Ambas as investigacións son independentes, pero dan pasos que chegan a cruzarse, como esta análise das probas trasladadas polo Playa de Menduiña.

Tanto a Garda Civil como a Ciaim realizaron outra xestión no buque, entrevistarse coa tripulación, desexosa de regresar a casa tras a súa marea máis dura, pero que tardou unha hora en poder saír do barco e reencontrarse coa súa familia e outra hora máis ata que abandonou o peirao.

En ambas as investigacións, un dos focos de interese principal son as contradicións entre as declaracións dos tres sobreviventes, en especial a versión do mariñeiro de Ghana Samuel Kwesi, que apunta a algunha posible neglixencia a bordo antes e durante o naufraxio. Os outros dous, o patrón e o seu sobriño, Juan Padín e Eduardo Rial, manteñen unha mesma versión, que coincide coa achegada oficialmente pola armadora: o buque sufriu un fallo repentino do motor durante a manobra de virada do aparello que deixou ao buque á deriva e a mercé das ondas e acabou afundíndose en cuestión de minutos.

Dado que a versión de Kwesi é fundamental, este domingo, en Cangas, todos quixeron entrevistarse coa tripulación e, en especial, con aqueles mariñeiros que tiveron contacto máis directo co mozo Samuel unha vez que foi rescatado con síntomas de hipotermia da balsa e trasladado a bordo. Estivo con eles entre o mediodía do martes e a mañá do sábado, catro días nos que durmiron con el no mesmo camarote e lles contou detalles importantes que lanzan luz sobre o ocorrido.

Ademais, entrevistaron o resto da tripulación, pois foron testemuñas directas do rescate e as primeiras persoas que falaron cos sobreviventes.

Realizadas as entrevistas, baixáronse o resto de probas, entre elas, as balsas e traxes, e todas foron trasladadas, respectando a cadea de custodia, nun vehículo policial ata a Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, onde seguirán coas investigacións.

Poucos minutos antes das tres da tarde, a inspección dábase por concluída.