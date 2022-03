A Audiencia Nacional "non é competente", segundo a Fiscalía, para investigar o naufraxio do Villa de Pitanxo

A Fiscalía considera que a Audiencia Nacional "non é competente" para investigar o naufraxio do Villa de Pitanxo en augas de Terranova (Canadá).

Entenden que se trata dun feito ocorrido en territorio español, dada a asimilación legal que se fai respecto diso das naves españolas.

A competencia sería por tanto do xulgado do porto base do buque, neste caso o de Marín, segundo fixo constar a Fiscalía no informe remitido ao xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno.

O titular do Xulgado Central de Instrución número 2 da Audiencia Nacional quixo saber se era competente para investigar se existiu responsabilidade penal no afundimento tras recibir un informe da Garda Civil.

O afundimento do Villa de Pitanxo chegou á Audiencia Nacional por mor deste documento, que incluía os testemuños dos tres sobreviventes, contraditorios entre si.