O rescate dos desaparecidos do Villa de Pitanxo é "técnicamente inviable"

Xerro de auga fría para as familias dos mariñeiros do Villa de Pitanxo. O Goberno descarta o rescate dos doce tripulantes que continúan desaparecidos. Aseguran que acceder ao barco, debido ás condicións do mar e da profundidade na que está é "tecnicamente inviable".

Así llo trasladaron as autoridades ás familias nunha reunión que se celebrou na Subdelegación do Goberno, á que acudiron entre outros o director xeral da Mariña Mercante, Benito Núñez, e o director xeral de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena.

Ao longo do último mes, segundo explicou ao termo do encontro o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, estudáronse "todas as alternativas posibles" que ofrecía o sector privado para retomar a procura dos desaparecidos.

"Hai unha serie de condicionantes que nos fan concluír que o rescate dos corpos non é posible", sinalou Miñones, que asegura compartir a "dor" e a "frustración" das familias ante esta decisión. "Poñémonos á súa disposición", engadiu.

En concreto, Benito Núñez detallou que "dadas as condicións operativas" que ofrece a zona, o mar e a profundidade "á que estimamos que está o buque afundido", o rescate dos cadáveres dos mariñeiros desaparecidos "é imposible".

A "única opción", segundo o responsable de Mariña Mercante, sería reflotar o barco pero "non é factible" a esa profundidade e debido ao "considerable" porte do buque. "Non coñecemos ningún precedente similar", dixo, dunha operación destas características.

Núñez reiterou que "non se pode acceder ao barco" debido a que, por unha banda, "non poden operar mergulladores" e, por outro, porque o acceso a través dos rexistros e as escotillas do buque sería "impracticable" para robots non tripulados que puidesen levar cámaras para comprobar se os desaparecidos están atrapados no seu interior.

Ante esta situación, o delegado do Goberno en Galicia resolveu a posibilidade de seguir buscando unha solución alternativa, xa que o "obxectivo final" era recuperar os corpos dos mariñeiros que faltan, algo que todos os estudos "garanten que non é posible".