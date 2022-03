As familias do Villa de Pitanxo lamentan o "desamparo" do Goberno: "Hoxe somos máis viúvas e máis orfos"

As familias dos 21 mariñeiros falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo mostraron este sábado a súa "profunda decepción" coa decisión do Goberno de non localizar o barco e baixar ao pecio afundido para comprobar se están alí os doce tripulantes desaparecidos.

Nunha rolda de prensa celebrada en Marín, os familiares lamentaron que "hoxe somos máis viúvas e máis orfos" ao entender que o Goberno os deixa "desamparados" ao abandonar as tarefas para recuperar os corpos dos seus seres queridos.

María José de Pazo, portavoz das familias, esixiu ao presidente Pedro Sánchez que "cumpra cos compromisos adquiridos" hai un mes, cando lles prometeu que faría "o posible e o imposible" para continuar buscando aos desaparecidos.

Asegurou que o Goberno non achegou ningún informe técnico que xustifique a decisión de non realizar ningunha acción no lugar do afundimento, polo que as familias solicitarán unha entrevista con Sánchez para pedirlle que "cambien esta decisión".

Esta forma de proceder "sen estar motivada nin argumentada", segundo De Pazo, mostra o "desinterese" das autoridades españolas por pescudar as causas do afundimento "e poñer así punto e final á traxedia marítima máis grande deste século en España".

"Non se pode afirmar que as accións son inviables sen comprobar o estado no que se atopa o buque, é dicir, se non se baixa", sinalou a filla do xefe de máquinas do Villa de Pitanxo, que reiterou que "absolutamente ninguén pode facer esta afirmación".

A este respecto, apuntan que os informes achegados polo Goberno na reunión do pasado xoves "veñen sen data e sen asinar", polo que sospeitan que "ninguén se quere facer responsable desa decisión" porque existe unha "falta de motivación" nesta decisión.

As familias reiteran que se debe localizar o lugar no que se atopa o pecio e enviar cámaras para gravalo en imaxes, xa que consideran que "non sería descartable" que algún corpo puidese quedar enredado no exterior do buque afundido.

Entenden que se debe facer "non só por humanidade", senón porque a Fiscalía ve "indicios" dun delito de homicidio imprudente no naufraxio, polo que "hoxe máis que nunca esa procura é prioritaria se de verdade queren esclarecer os feitos".

Tras manifestar a súa "completa desconformidade" pola decisión "unilateral e sen motivación técnica" adoptada polas autoridades, os familiares dos mariñeiros garanten que non renunciarán ao seu "lexítimo dereito" como vítimas a recuperar aos seus seres queridos.

Por iso, non descartan adoptar accións penais ou contenciosas "no ámbito que sexa", segundo María José de Pazo, e ademais da reunión con Sánchez pedirán un encontro coa ministra de Traballo, Yolanda Díaz, á que lembran que 21 traballadores do mar faleceron "en circunstancias moi graves" e, a pesar diso, "non se puxo en contacto connosco".

"Perdemos aos nosos familiares, non tivemos tempo de levar un duelo e a forma na que nos tratan é unha falta de humanidade", sentenciou De Pazo, que considera que "nos merecemos outro trato e outro respecto".

Ademais, as familias organizarán unha manifestación o vindeiro sábado en Marín para reclamar que "non se dea carpetazo" á procura dos desaparecidos, apoio que buscarán tamén nas corporacións municipais dos concellos afectados.

Lamentan, por outra banda, non ter "noticia algunha" da armadora do buque e recoñecen que non falaron aínda cos sobreviventes do naufraxio, especialmente con Samuel Kwesi, o mariñeiro ganés que foi o único que os acompañou no funeral conxunto polas vítimas.

"Foi a primeira vez que o viamos e tiñamos desexos de preguntarlle pero estaba tan mal e cunha pena tan profunda que fomos incapaces. Ese home está destrozado por dentro e comprendemos que hai que esperar para falar con el", explicaron os familiares.