Así foi o rescate: "Faciamos quendas de dúas horas, non mirabamos nada, levabamos os traxes de frío e aínda así tiñamos frío"

D.A., no espigón de Massó, en Cangas, relata o rescate desde o Río Caxil © Mónica Patxot Buque Río Caxil, amarrado en Cangas © Mónica Patxot Buques Río Caxil e Lutador, amarrados en Cangas antes da chegada do Playa de Menduiña 2 © Mónica Patxot Buque Lutador, amarrado en Cangas © Mónica Patxot Chegada do Playa de Menduiña Dos a Cangas, a punto de amarrar entre o Río Caxil e o Lutador © Mónica Patxot

Os pesqueiros Playa de Menduiña Dos, Río Caxil e Lutador atópanse atracados no peirao de Frigoríficos do Morrazo en Cangas. O Río Caxil chegou o mércores 16; o Lutador dous días despois, o venres 18; e o Playa de Menduiña Dos, o domingo 20. Tres buques co mesmo amarre, agora situados un tras outro na Ría de Vigo e que a partir de agora xa estarán unidos por unha historia común, o nafragio do Villa de Pitanxo.

Os tres estaban en augas de Terranova cando o 15 de febreiro o Villa de Pitanxo naufragou e os tres achegáronse á zona do afundimento para axudar nas tarefas de procura da tripulación. Tan só o Playa de Menduiña Dos logrou dar con sobreviventes e falecidos, pero todos viviron a mesma experiencia e, agora que están na casa, compártena.

David Álvarez, natural de Beluso (Bueu), pero residente desde hai anos en Cangas, leva 20 anos dedicándose ao mundo do mar, a maior parte deles traballando no caladoiro de Terranova en distintos buques, e non lle perdeu respecto ao mar desa zona. "Nestas datas, o normal é o mal tempo, no inverno alí é morrer", relata.

Mentres pasea ao seu can polo espigón de Massó, situado xusto fronte ao peirao no que descansan os tres buques pesqueiros tras a peor marea das súas vidas, rememora o día a día en Terranova, pero, sobre todo, os días nos que buscaron á tripulación do Villa de Pitanxo.

"Había ondas de máis ou menos 5 ou 6 metros, o mar estaba conxelado, estabamos a menos seis ou sete graos. Aí, se te caes, esquécete", rememora. Sabe que caer ao mar de Terranova nesas condicións e sen traxes térmicos de supervivencia é unha morte case seguro, como puido comprobarse no Villa de Pitanxo, coa morte de 21 dos 24 tripulantes.

O seu barco, o Río Caxil, estaba máis ao sur o día do afundimento. Estivera a pouca distancia do Villa de Pitanxo, pero, ante a previsión de mal tempo, decidiu "quedar a capa, aguantando no sur" e ir capeando mentres non melloraba o tempo no norte. O Villa de Pitanxo seguía pescando, pero a súa opinión de mariñeiro experimentado dille que, nesas condicións, "un barco ten que estar a capa".

Cando os informaron do naufraxio, puxeron rumbo á zona do afundimento, pero a distancia e o mal tempo atrasaron a viaxe. O Villa de Pitanxo enviou ás 5:24 horas da madrugada dúas alertas ao Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo ( CNCS) de Madrid e o seu buque non logrou chegar ata as doce da noite, 17 horas despois.

Uníronse a un operativo de procura coordinado por Canadá no que o Praia Menduiña Dúas e o portugués Novo Virgem da Barca xa recuperaran os primeiros corpos e sobreviventes. A 10:37 horas localizaron a balsas salvavidas. A partir de aí, "estivemos a buscar día e medio", relata, o tempo que llo permitiron as condicións climatolóxicas na zona.

Durante ese tempo "fixemos brigadas de catro na ponte, a gardas de dúas horas". Pero era moi difícil atopar restos. "Non miramos nada, nin restos nin nada do barco porque co tempo que facía Deus sabe onde o arrastrou".

As condicións eran complicadas, "o mar estaba case branco con tantas ondas, levabamos traxes de frío da adega e aínda así tiñamos frío con tanta ventista".

Lamenta non poder contribuír a, polo menos, recuperar os corpos, pero recoñece que "as primeiras horas son cruciais" e eles perdéronas pola distancia e o tempo.