Homenaxe aos mariñeiros do 'Playa de Menduiña Dos', que "fixeron todo o posible" para salvar aos do Villa de Pitanxo

O Playa de Menduiña Dos, no muelle de Cangas © Mónica Patxot O Playa de Menduiña Dos chegando ao porto de Cangas © Mónica Patxot Chegada do Playa de Menduiña Dos a Cangas © Mónica Patxot A Garda Civil e a CIAIM investigan probas do Villa de Pitanxo trasladadas polo Playa de Menduiña Dos © Mónica Patxot A Garda Civil e a CIAIM investigan probas do Villa de Pitanxo trasladadas polo Playa de Menduiña Dos © Mónica Patxot

O Salón de Plenos do Concello de Marín acollerá este luns 13 de febreiro unha homenaxe á tripulación do buque pesqueiro con porto basee en Cangas 'Playa de Menduiña Dos', que hai un ano tivo unha participación moi activa no rescate e os labores de procura dos mariñeiros do Villa de Pitanxo en augas de Terranova (Canadá).

O 15 de febreiro e os días posteriores, este buque colaborou no operativo de rescate e recolleu unha das dúas lanchas salvavidas do Villa de Pitanxo, na que estaban os tres sobreviventes e catro dos nove cadáveres deste naufraxio. A segunda balsa foi localizada polo buque portugués Novo Virgem da Barca e estaba baleira, sen rastro da tripulación do pesqueiro que debería usalas para evitar o naufraxio.

Desde o momento do naufraxio, as familias dos tripulantes do Villa de Pitanxo sentíronse moi agradecidos pola implicación do outro buque e este luns todo materialízase nunha homenaxe organizada pola Xunta de Galicia e que contará coa presenza, como convidados, dunha representación das familias.

"Todos estamos de acordo en que é unha homenaxe moi merecida a persoas que ese momento socorreron, auxiliaro e fixeron todo o posible", lembraba este domingo a portavoz das familias, María José de Pazo.

As familias afectadas polo naufraxio destacan tamén que estes mariñeiros do Playa de Menduiña Dos "foron honestos" cando declararon sobre o ocorrido ante a Garda Civil e a Audiencia Nacional, que investigan o naufraxio e teñen neste momento á armadora do buque, Grupo Nores, e ao patrón, Juan Padín, como investigados.

Agradécenlle que contaron "o que viron con honestidade" e lembran, ademais, que un buque pesqueiro non está especializado en labores de salvamento e, con todo, eles implicáronse ao máximo para rescatar aos náufragos.

O Playa de Menduiña Dos estivo varios días realizando tarefas de rastrexo na zona para tentar localizar máis corpos e o sábado 19 de ferbrero, catro días despois do afundimento, chegou ao porto canadense de San Juán de Terranova levando sete dos corpos rescatados -os outros dous viaxaron ata terra nun barco canadense-.

O buque regresou á casa tras o naufraxio o domingo 20 de marzo de 2022 e, nada máis atracar no peirao de Frigoríricos do Morrazo de Cangas, subiron a bordo axentes da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra que se encargan da investigación penal do ocorrido, axentes de Aduanas dos que habitualmente realizan os controis a todos os buques que chegan a porto e membros da Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim).

O buque traía as dúas lanchas salvavidas do Villa de Pitanxo, fundamentais para axudar a lanzar luz sobre como se produciu o afundimento e a evacuación do buque, e tamén os traxes térmicos cos que foron rescatados dous dos tres sobreviventes, o patrón e o seu sobriño, Eduardo Rial, resultando cruciais para sobrevivir ás duras condicións de frío, vento e grandes ondas que había en Terranova o día do afundimento. O terceiro, Samuel Kwesi, non o levaba.

SEMANA DE HOMENAXES

Esta semana, coincidindo co primeiro aniversario do naufraxio, tamén haberá máis actos de recordo. O venres 17 de febreiro a igrexa Santa Maria do Porto de Marín acollerá un funeral conxunto polos 21 mariñeiros falecidos no naufraxio

O acto relixioso, organizado polas familias da tripulación, está previsto para as 18.00 horas e unha hora antes, ás 17.00 horas, está previsto que se proceda a inaugurar a placa en memoria dos 21 falecidos instalada no paseo Alcalde Blanco de Marín.

Haberá placas como estas en todos os municipios nos que residían algún dos 21 falecidos, aínda que de momento tan só hai data para inaugurar esta en Marín e outra en Moaña o 26 de febreiro.