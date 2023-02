Conta atrás para o primeiro informe sobre o naufraxio, que xa se recreou cun modelo a escala do Villa de Pitanxo

A piques de cumprirse un ano do accidente do Villa de Pitanxo en augas do Atlántico Norte próximas a Terranova, a Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) anunciou ás familias dos 21 tripulantes falecidos que nos próximos días darase a coñecer un informe provisional sobre a investigación.

As familias recibiron a comunicación este martes, a dous días do aniversario. Nela, a CIAIM tamén lle comunica que xa finalizaron os primeiros ensaios co modelo a escala do Villa de Pitanxo que se recreou nun laboratorio de dinámica mariña do INTA-CEHIPAR.

Mediante estes ensaios simulouse a navegación do buque nas condicións de ondada existentes no momento do accidente, comprobando o comportamento do buque en distintas condicións de carga e de arrastre da arte de pesca de acordo con as principais hipóteses sobre as circunstancias do accidente manexadas pola CIAIM.

Os resultados destes ensaios serán analizados xunto coas demais evidencias sobre o accidente dispoñibles pola CIAIM, nun proceso que se realizará nas últimas fases da investigación.

A investigación sobre esta naufraxio no que faleceron 21 dos 24 tripulantes do pesqueiro "segue o seu curso e non concluíu". Con todo, este informe preliminar coñecerase en cuestión de días.

Previamente, analizarase nunha reunión do Pleno da CIAIM que se celebrará o xoves 16 de febreiro. Se procede, o documento será aprobado e logo darase a coñecer.

Devandito informe expoñerá datos obxectivos relativos ao buque, a súa tripulación, e a súa actividade, así como ás operacións de procura e salvamento que se realizaron. Con todo, non se incluirán nel as hipóteses e análises que se están utilizando na investigación, nin as conclusións sobre as causas do accidente que só se emitirán cando se peche a investigación.

BAIXADA AO PECIO

O pasado día 31 de xaneiro a plataforma de contratación do Estado publicou o anuncio da licitación do servizo de procura, localización e inspección do pecio, por un importe de tres millóns de euros, unha actuación que as familias levan meses demandando e que finalmente o Goberno aprobou a pedimento da CIAIM.

A tramitación da devandita contratación continúa e prevese que as operacións de procura, localización e inspección do pecio teñan lugar ao longo do próximo verán, condicionadas pola meteoroloxía da zona e a dispoñibilidade dos medios que interveñan.

Tal e como comunicou este luns a CIAIM, as operacións desenvolveranse en varias fases. Inicialmente explorarase o fondo mariño no punto xeográfico do afundimento do buque e na área circundante onde se considere máis probable atopar o pecio.

Tras a localización do pecio, procederase á súa inspección visual mediante un vehículo operado remotamente (ROV) dotado de cámaras para examinar distintos aspectos do buque, dos seus equipos, das súas artes de pesca e do fondo mariño, que poidan resultar de interese para a investigación de seguridade.

A finais de 2022, o xulgado central de instrución 2 da Audiencia Nacional que investiga o naufraxio solicitou á CIAIM que identificase a dous dos seus investigadores de campo para ser designados peritos xudiciais nas dilixencias abertas nese xulgado polo afundimento do buque.

A designación de devanditos dous técnicos como peritos xudiciais fai imposible que continúen realizando a súa función investigadora para a CIAIM. Isto poderá supoñer un atraso na realización de novas dilixencias investigadoras por parte da CIAIM, pero non afectará as dilixencias xa abertas, e non terá influencia nas operacións de inspección do pecio.