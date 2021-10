Os veciños de Monte Porreiro piden o dobre sentido na rúa Francia para reducir o tráfico pola rúa Alemaña

O proxecto de peonalización parcial da rúa Alemaña, no barrio de Monte Porreiro, está suspendido. É a principal conclusión da tensa reunión mantida o pasado xoves por representantes da asociación de veciños O Mirador e o concelleiro de Obras, Demetrio Gómez. Tras o encontro, o edil recoñeceu non haber ningún acordo firme nin un calendario para executar as demandas do barrio. Unha afirmación que non sentou nada ben no colectivo veciñal, que explicaron este luns que acordaran o estudo do desdobramento da rúa Francia e a mellora de todas as beirarrúas da urbanización.

Despois de relatar o historial de desencontros entre ambas as partes pola intención do Concello de peonalizar a rúa Alemaña que finalmente tivo que abortar pola frontal oposición veciñal, o presidente de O Mirador, Carlos Diéguez, insitiu este luns en que a reordenación do tráfico no barrio é urxente. Detallou que cortar o paso pola rúa Alemaña só serviría para sobrecargar outras rúas que non están preparadas para absorber ese caudal e, como solución, propoñen establecer o dobre carril de circulación na rúa Francia, a que transcorre desde a ligazón de Os Campos, polo lateral da Uned, ata a súa confluencia coa rúa Holanda, que leva á rotonda da ponte das Palabras.

Con esta medida, aseguran os veciños, o tráfico "de paso" eliminaríase do centro da urbanización. Agora os vehículos procedentes de Mourente deben rodear todo o barrio para abandonar Monte Porreiro en dirección a Lérez, con esta proposta baixarían por un dos laterais da Uned ata a rotonda do viaduto. Esta suxestión está agora en mans da concellería que dirixe Demetrio Gómez, "que se comprometeu a estudala", sostén Diéguez, quen espera unha resposta no prazo dun mes. Pola contra retomarán as mobilizacións.

Outra reclamación urxente pasa polo arranxo de todas as beirarrúas do barrio, que se atopan soltas, levantadas e filtran auga xerando charcos baixo o empedrado. Ademais, reclaman a súa adaptación para que as persoas con mobilidade reducida poidan subir á beirarrúa con facilidade.

Outras peticións que quedaron rexistradas naquel encontro son as referidas á mellora do transporte urbano, que non establece paradas próximas a puntos crave como bancos, centros de saúde ou edificios administrativos; mellorar a limpeza coa contratación de polo menos outro barrendero, renovar a iluminación, retomar a escola taller e instar á Xunta a reactivar o plan de humanización do barrio.

Este proxecto consta de catro fases e supoñería un investimento de 8 millóns de euros que poñería solución á maior parte de problemas que presenta o barrio. Con todo, só executouse a primeira cun investimento dun millón de euros. Esta reclamación non vai dirixida só ao goberno local, tamén á oposición. "O PP estivo presente nas manifestacións e mostráronnos o seu apoio, que falen cos seus compañeiros de Santiago", esíxenlle desde O Mirador.

Os veciños remataron a súa comparecencia pedindo unha reunión co alcalde Miguel Anxo Fernández Lorez. "Dixéronnos que non podía estar na reunión por problemas de axenda, pero cónstanos que estaba no Concello", protesta Diéguez, que considera que Demetrio Gómez xa non é un "interlocutor válido". O seu compañeiro de asociación, Mario Lago, vai máis aló e tacha ao edil de "mentireiro, incompetente e embaucador", polo que solicitan a súa dimisión.