A falta de entendemento entre a asociación de veciños e o Concello paraliza os investimentos en Monte Porreiro

Reunión sobre Monte Porreiro entre a Asociación de Vecinos O Mirador e o concelleiro Demetrio Gómez © Mónica Patxot

O cume entre o Concello e a Asociación de Veciños O Mirador de Monte Porreiro pechou sen ninún tipo de acordo. Nun ambiente tensionado, o encontro serviu para dar carpetazo definitivo ao proxecto de humanización da rúa Alemaña polo rexeitamento deste colectivo que, segundo o concelleiro de Obras Públicas, Demetrio Gómez, só quere que se renoven as beirarrúas e o asfalto de diferentes rúas do barrio, así como outras melloras relacionadas co aparcamento ou o transporte público.

Admite o edil que a oposición da agrupación veciñal ao proxecto presentado polo Concello non é á totalidade, con todo puntualiza Gómez que non é posible executar o plan dunha forma parcial.

Ambas as partes coinciden en que Monte Porreiro require investimento, que segundo o nacionalista, pode ser dun millón de euros, o valor do proxecto da humanización, ou mesmo máis.

Con todo, explica o nacionalista, a redacción dun novo proxecto non é algo que se faga "dun día para outro" polo que as melloras reclamadas polos residentes terán que esperar. Aínda así, existe unha serie de actuacións urxentes como o abastecemento de auga ou o desdobramento do tráfico nalgunha das rúas do barrio que o goberno local tratará de dar prioridade.

Outras demandas veciñais que se trataron nesta reunión, na que quedou evidente a falta de entendemento entre o colectivo veciñal e o concelleiro, pasan polo arranxo das paradas de autobús do centro social e do instituto, así como a creación dunha zona de aparcamento na rúa Reino Unido, actuación tamén demandada pola plataforma Monte Porreiro Quere Avanzar.

Sobre a actitude crítica da asociación O Mirador, dixo Demetrio Gómez que "son libres de actuar como queiran" pero recoñeceu que "é dificil negociar" cun colectivo que "protesta para parar unha cousa e despois para que se faga".

Os integrantes da Asociación de Veciños O Mirador teñen prevista unha asemblea a última hora da tarde deste xoves e acordaron non facer ningún tipo de valoración deste encontro ata este venres, cando teñen prevista unha comparecencia pública para ofrecer a súa versión do ocorrido.