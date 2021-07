Longas colas en Pontevedra para realizar un test de antíxenos e conseguir o certificado

Test de antíxenos na Praza de España © Cristina Saiz Test de antíxenos na Praza de España © Cristina Saiz

Desde este sábado para poder acceder ao interior dun bar ou dun restaurante en Pontevedra é obrigatorio presentar un certificado de vacinación completa ou, na súa falta, unha proba diagnóstica negativa que acredite non ter a covid-19 activa.

Por iso é polo que non sexa de estrañar as longas colas que se rexistraron no laboratorio móbil que Sanidade despregou polas sete grandes cidades galegas. O de Pontevedra, situado na Praza de España, comezou a recibir pacientes desde primeira hora da mañá.

A maioría das persoas que se achegaron para realizar un test de antíxenos foron, evidentemente, os máis novos, que son os que aínda non están vacinados. Pero tamén foron moitos os turistas que aproveitaron para participar neste cribado.

Todos eles, no caso de certificarse o seu negativo, recibían o ansiado certificado que, polo menos durante uns días, permitiralles consumir sen límites nos establecementos de hostalería.

As enfermeiras que realizaban este cribado aseguraron que esta medida fixo que numerosos mozos, que non adoitan participar nestas iniciativas, animáranse a comprobar se o coronavirus estaba no seu sistema, aínda que fose de maneira asintomática.

De todas as probas realizadas, segundo o equipo responsable do cribado, preto dun 10% estaban a lanzar resultados positivos.