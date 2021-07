O Sergas anuncia novos puntos fixos e móbiles para a realización de test de antíxenos

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés comezará en próximas datas a efectuar cribados con test de antíxenos a aqueles usuarios que, con cita programada ou sen ela, queiran achegarse a efectuar esta proba tanto en puntos fixos como en puntos móbiles de cribado que o Sergas mantén activos.

Esta iniciativa preventiva está aberta a toda a poboación, sen límite de idade, e ten como obxectivo alcanzar un maior nivel de detección de casos de COVID-19.

Os cribados con test de antíxenos realizaranse priorizando a autocita, pero tamén asumindo poboación sen cita previa. As probas realizaranse en emprazamentos fixos, situados en Pontevedra e Vilagarcía, e en puntos móbiles por diferentes localidades da área sanitaria de Pontevedra-Salnés que irán variando cada semana en función da incidencia epidemiolóxica do número de casos en cada concello.

CRIBADOS EN PUNTOS FIXOS

- En Pontevedra, no Vestíbulo da entrada do IES Sánchez Cantón (avenida Raíña Vitoria), este sábado 31 de xullo e os martes, xoves e sábados de agosto, en quendas de mañá e tarde.

- En Vilagarcía de Arousa, no Recinto feiral de FEXDEGA, con cribados en quendas de mañá e tarde xa operativos os xoves, venres e sábados.

CRIBADOS ITINERANTES

- En Cambados, no pavillón do instituto Santo Tomé, o sábado 31 de xullo e o mércores 4 de agosto, en quendas de mañá e de tarde.

- No Grove, no pavillón do IES Monte da Vila, o luns 2 de agosto, mañá e tarde.

- En Bueu, nas instalacións da piscina municipal, o sábado 7 de agosto, mañá e tarde.

PUNTOS DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Así mesmo, desde a área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés infórmase de que se está preparando a habilitación dun total de 9 puntos de xestión administrativa distribuídos por localidades con incidencia alta de coronavirus.

Estas oficinas de atención estarán dispoñibles de luns a sábado para labores administrativos relacionados coa COVID-19, como pode ser a impresión do certificado de proba diagnóstica negativa, vacinación ou enfermidade pasada; activación da ‘chave 365’; ou tramitación dunha alta rápida no sistema para persoas con residencia fóra de Galicia.