Os hospitalizados por covid-19 son 38 nunha área sanitaria con 2.873 casos activos

O ritmo de novos contaxios non cesa na área sanitaria de Pontevedra que, por segundo día consecutivo, volve a superar o seu pico máximo de casos activos. Hai 2.873, 88 máis que onte. O elevado número de altas non logra ocultar que, desde onte, hai 184 novos infectados.

Iso si, o efecto das vacinas nótase no número de pacientes hospitalizados que, a pesar de crecer levemente con respecto ao sábado (un máis), non fai temer por un colapso sanitario. Hai 38 persoas ingresadas nos tres hospitais da área sanitaria.

A maioría deles (24) están ingresados na planta de hospitalización de Montecelo. Hai seis no Hospital do Salnés e outros catro no QuirónSalud Miguel Domínguez.

Os outros catro hospitalizados, en estado máis grave, atópanse ingresados na unidade de coidados críticos (UCI) de Montecelo.

O resto dos que contraeron o virus, outras 2.835 persoas, atópanse illadas nos seus domicilios e recuperándose baixo supervisión médica.

Desde o inicio da pandemia 15.081 pacientes da área sanitaria superaron a covid-19, 96 nas últimas 24 horas, e rexistráronse 181 falecementos asociados ao virus.

En canto á realización de probas PCR, fixéronse na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés un total de 270.918, 926 nas últimas horas. A estas probas súmanse as 103.468 probas de antíxenos e outras 101.517 probas de detección realizadas ata a data.

INCIDENCIA EN GALICIA

A nivel autonómico a Dirección Xeral de Saúde Pública informa que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 16.754, 762 máis que o día anterior. Deles 2.986 son da área da Coruña, 1.761 da de Lugo, 2.361 da de Ourense, 2.873 da de Pontevedra, 3.915 da área de Vigo, 2.100 da de Santiago e 758 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 22 están en UCI, 205 en unidades de hospitalización e 16.527 no domicilio. Por agora, en Galicia hai un total de 130.615 persoas curadas, rexistrándose 2.448 falecementos.

Desde o inicio da pandemia realizáronse en Galicia 2.513.901 probas PCR, 8.744 nas últimas 24 horas, que xunto co resto de probas diagnósticas permitiron detectar 1.425 novos infectados.