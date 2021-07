Bares e restaurantes, obrigados desde este sábado a pedir PCR negativa ou certificado de vacinación

Cliente mostrando o seu certificado de vacinación na hostalería © Cristina Saiz

Os establecementos de hostalería de 36 concellos galegos, entre eles Pontevedra, que se atopan no nivel alto ou máximo de restricións pola incidencia da covid-19, están obrigados a regular o acceso aos seus espazos interiores.

Os seus responsables deben pedir aos clientes un certificado de vacinación, un documento que acredite pasar a enfermidade ou unha proba diagnóstica negativa para poder atenderlles. Tan só quedarán exentos diso os que consuman nas súas terrazas.

Este novo requisito, polo menos nestas primeiras horas coa medida en vigor, non freou a asistencia a bares e restaurantes que, na súa maior parte, rexistraron unha gran asistencia.

En canto aos aforos, a hostalería pode traballar ao 30% en interior e ao 50% en terrazas. Deberán pechar, como ata o de agora, á unha da madrugada.

Estes novos requisitos para a hostalería non foron as únicas restricións que entraron en vigor este sábado en Galicia, xa que o foco púxose sobre as reunións sociais.

Ata novo aviso, seis será o número máximo de persoas que se poden reunir en espazos pechados, un límite que se eleva a dez no caso de lugares ao aire libre.

Ademais, as reunións entre non conviventes estarán prohibidas entre as 03:00 e as 06:00 horas, aínda que nos municipios en nivel alto ou extremo esta restrición actívase á unha.

Neste último caso atópanse, entre outros, os concellos de Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, O Grove, Cambados, Meaño, Vilagarcía, Vilanova e A Illa de Arousa.