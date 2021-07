Sanidade confirma que se manterá a actividade asistencial no centro de saúde de Seixo

Seixo non quedará sen atención sanitaria no seu centro de saúde.

Así o asegurou este mércores no Parlamento de Galicia, a preguntas do grupo parlamentario do BNG, o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Segundo explicou o representante do goberno autonómico, ante a escaseza de profesionais substitutos, o Servizo Galego de Saúde buscará alternativas administrativas para cubrir a xubilación prevista dun dos seus facultativos de Medicina Familiar e Comunitaria mentres non se poida efectuar a cobertura con estabilidade

García Comesaña defendeu que non se contempla amortizar as dúas prazas de Medicina Familiar do centro de saúde, mantendo por tanto o servizo asistencial.

Estas manifestacións chegan só uns días despois de que numerosos veciños de Seixo participasen nunha manifestación de protesta convocada pola Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde.