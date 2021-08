Mobilización veciñal contra os recortes na Atención Primaria no centro de saúde de Seixo

Manifestación en defensa do centro de saúde de Seixo © Plataforma pola defensa do Centro de Saúde de Seixo

A plataforma pola defensa do centro de saúde de Seixo convoca asembleas veciñais nas parroquias do rural marinense para informar acerca da situación do centro de saúde, dos "graves recortes na atención sanitaria previstos para o 15 de agosto" e das mobilizacións que a plataforma ten previstas.

A primeira das asembleas está fixada para o 3 de agosto no Campo, ao día seguinte estarán na casa da cultura de Ardán, o día 5, en Santomé; e o 6, en Seixo.

Desde este colectivo denuncian que a dirección da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés xa comunicou ao centro de saúde marinense que a partir do 15 de agosto só haberá catro horas de médico para a cota do facultativo que se vai de vacacións. "Isto quere dicir que o resto do tempo non haberá ningún médico no consultorio e que arredor de mil persoas do outro cupo e a poboación turista non terán garantida a atención sanitaria", denuncian desde a plataforma.

Por todo iso xa preparan mobilizacións de protesta. "Se aplican estes recortes, terannos na rúa", aseguran. As primiras accións, consistentes na pegada de carteis en portais e escaparates, xa están en marcha e a intensidade das manifestacións irá crecendo se a atención sanitaria neste consultorio reséntese.