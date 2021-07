BNG e PSOE apoian as demandas veciñais de defensa do centro de saúde de Seixo

Representantes da Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo, que agrupa a 18 colectivos das parroquias de Santomé de Piñeiro, O Campo, Ardán e Seixo, no Concello de Marín, reuníronse con representantes dos grupos provinciais do BNG e PSdG-PSOE na Deputación, María Ortega e Carlos Font, para expoñer "a situación do centro de saúde e a atención sanitaria á veciñanza como consecuencia dos recortes en persoal da Xunta".

Dende a plataforma denuncian que o día despois de que Sanidade anunciase que non ía pechar o centro de saúde, "xa se constataron os recortes e que as palabras do conselleiro eran un anuncio para tentar enganar a opinión pública".

Así, engaden que o 15 de xullo pasaron de dous médicos e unha enfermeira a un só médico que se fai cargo dos dous cupos e dos turistas e dunha enfermeira cun contrato de acúmulo que asina mes a mes e non suxeita ao centro de saúde.

Unha situación que consideran que empeorará a partir do 15 de agosto, cando "haberá só catro horas de médico para un dos cupos, isto quere dicir que arredor de mil persoas non terán dereito a atención sanitaria no noso centro de Saúde, salvo caso de urxencia, e durante 3 horas non haberá ningún médico no centro".

Por parte dos grupos provinciais do PSdG-PSOE e o BNG na Deputación amosaron "total apoio" ás demandas veciñais de defensa do centro de saúde e a súa oposición aos recortes da Xunta na sanidade.