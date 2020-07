Un imbatible Feijóo logra a súa cuarta maioría absoluta e Ana Pontón leva ao BNG a cotas históricas

Se hai dous protagonistas nas eleccións galegas deste domingo, eses son sen dúbida Alberto Núñez Feijóo e Ana Pontón. O primeiro porque, como vaticinaban as enquisas, logrou revalidar a súa folgada maioría absoluta. A segunda, porque levou ao BNG aos seus mellores resultados históricos e liderará a oposición tras o seu 'sorpasso' ao PSdeG-PSOE.

Núñez Feijóo demostrou que, a día de hoxe, non ten rival en Galicia. O PP logrou mesmo mellorar os seus resultados de 2016 e, co 96,23% dos votos escrutados, seus serán 42 deputados no próximo Parlamento galego. É un máis que hai catro anos e tres por encima dos 38, a barreira que outorga a maioría absoluta.

Un total de 603.038 galegos, un 48,11% dos que votaron nestas eleccións, depositaron a súa confianza de novo no presidente actual da Xunta que, con este resultado, iguala as catro maiorías absolutas logradas por Manuel Fraga en 1989, 1993, 1997 e 2001.

O 'efecto Pontón', que tanto ha dado que falar durante a campaña, tivo grande efecto. O BNG consegue triplicar os seus resultados de hai catro anos e alcanza o mellor rexistro da súa historia. Os 19 deputados que obtén nestas eleccións superan aos 18 logrados por Xosé Manuel Beiras no ano 1997.

Ademais, o BNG colócase como segunda forza en Galicia, superando aos socialistas, ao atraer ao 23,5% dos galegos, o que se traduce en 297.703 votos. Son quince puntos máis que en 2016. Ana Pontón será, por tanto, a líder da oposición o próximos catro anos.

Gonzalo Caballero, do mesmo xeito que o seu tío -Abel Caballero, actual alcalde de Vigo-en 1997, vese superado polo BNG e sitúa ao PSdeG-PSOE como terceira forza en Galicia. Iso si, paradoxalmente cun deputado máis que en 2016, ao lograr 15 asentos no Parlamento.

Os socialistas obteñen 242.733 votos (19,37%), un resultado que supón un 1,50% máis que nas eleccións galegas de fai catro anos. Con todo, o feito de ser superados polos nacionalistas deixa certo pouso amargo a este aumento do respaldo popular.

PP, BNG e PSdeG-PSOE serán os únicos partidos que terán representación no Parlamento galego durante o próximos catro anos.

A desfeita da esquerda rupturista foi incontestable e, aínda que as enquisas vaticinan que lograrían deputados, polo menos, pola Coruña e Pontevedra, Galicia en Común desaparece do arco parlamentario en Galicia.

A coalición que lideraba Antón Gómez Reino quedou cun 3,90% dos votos (48.870 sufraxios), moi lonxe da barreira do 5% que marca a lei para obter representación. O mesmo ocorreu cos herdeiros de En Marea, a Marea Galeguista, que quedou como oitava forza con apenas 2.739 votos, un 0,22%.

Ningunha opción tiveron tampouco Vox, que quedou cun 2,02% de apoio popular con 25.365 votos; Ciudadanos, que só obtén 9.222 votos (un 0,74%); ou PACMA, que supera á Marea Galeguista e suma 5.797 votos, un 0,46% do total.

O PP GAÑA EN PONTEVEDRA

Con respecto aos datos da provincia de Pontevedra, o Partido Popular ha volto a gañar as eleccións e sitúase como primeira forza ao obter once deputados, os mesmos que en 2016, con 15.663 votos, un 43,27%.

Do mesmo xeito que no resto de Galicia, o BNG ascende á segunda praza e faise con seis actas de deputados, catro máis que nas últimas edicións. Logrou o apoio de 107.318 pontevedreses, un 24,67%.

Os outros seis deputados pola provincia serán do PSdeG-PSOE, que obtivo 100.626 votos, un 23,13%, o que se traduce en dous deputados máis que hai catro anos.

Galicia en Común, que suma un 4,55% dos votos (19.781); Vox, que con 8.419 votos non chega ao 2%; Cidadáns, con 4.510 votos, un 1,02%; e PACMA, con 2.328 votos e un apoio do 0,53% dos pontevedreses quedan lonxe de entrar no Parlamento. Tamén a Marea Galeguista, apoiada apenas por 983 persoas un 0,23%.