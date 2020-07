Os 'presidenciables', entre chamadas á participación nun momento "decisivo" para Galicia

Gonzalo Caballero, votando en Vigo o 12X © PSdeG-PSOE Ana Pontón, votando en Santiago o 12X © BNG Antón Gómez Reino, votando na Coruña o 12X © Galicia En Común Pancho Casal, votando na Coruña o 12X © Marea Galeguista Beatriz Pino, votando en Vigo o 12X © Ciudadanos Galicia

Ningún dos candidatos á presidencia da Xunta de Galicia saíu do guión nas súas primeiras declaracións públicas realizadas este domingo tras participar nas eleccións. Todos eles fixeron un chamamento á participación dos galegos nun momento que cualifican de "decisivo" para Galicia.

En Vigo, concretamente no colexio Niño Jesús de Praga, votou o presidente da Xunta e candidato á reelección polo PP, Alberto Núñez Feijóo, que animou á participación porque "canto máis nítida sexa a decisión máis claro será o mandato".

Así, Núñez Feijóo pediu votar "masivamente" para abordar "con garantías" un futuro que "non é fácil" debido á crise sanitaria e as súas consecuencias económicas, que creou o momento "de máis dificultade" do últimos corenta anos.

O líder dos populares galegos lembrou que nesta xornada Galicia decide "cal quere que sexa o seu goberno" e esperou que sexa "posible" coñecelo "esta mesma noite".

Ademais, o presidente galego volveu a reiterar que os colexios electorais supoñen os lugares "máis seguros" da comunidade e valorou a "profesionalidade" dos que están a traballar para garantir o cumprimento das medidas sanitarias.

Unha participación "masiva" nas eleccións tamén reclamou o candidato do PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, que votou na cidade de Vigo.

Caballero espera que esta cita coas urnas "marque a páxina do futuro" de Galicia a partir dun día, este domingo, que definiu como un "punto de inflexión" que debe contar co "referendo" de toda a cidadanía.

O líder socialista entende que a participación nunhas eleccións "lexitima os gobernos", polo que canta máis xente acuda a votar "mellor estará representada a vontade do pobo".

A este respecto, Gonzalo Caballero destacou que o "poder do voto" conleva que os cidadáns sexan "libres" e " iguais" e outórgalles a "capacidade de marcar a folla de ruta" de Galicia para o próximos catro anos.

Máis madrugadora foi a candidata do BNG, Ana Pontón, que votou en Santiago sobre as nove e cuarto da mañá, onde pediu que os galegos "participen co seu voto" nestas eleccións para "construír xuntos a Galicia que queren".

Pontón destacou que Galicia "xógase o seu futuro" nestas eleccións, polo que animou a que os galegos "fagan historia" nun momento "decisivo" para este país.

A dirixente nacionalista reclamou aos cidadáns que voten con "ilusión e convicción" e pensar que Galicia "ten futuro" e que necesita á fronte un goberno que "confíe" nas súas propias "potencialidades e capacidades".

Tras exercer o seu voto na Coruña, o candidato de Marea Galeguista, Pancho Casal, subliñou a necesidade de que todos os galegos estean "presentes nas urnas" nun momento "transcendental" que "definirá o proceso de reconstrución de Galicia tras a pandemia".

Esta participación debe contribuír a que en Galicia póidase constituír un "goberno plural", engadiu Casal, que lamentou que a Xunta non tomase medidas para garantir o dereito ao voto dos contaxiados por COVID-19.

A candidata de Ciudadanos, Beatriz Pino, que exerceu o seu dereito a voto en Vigo afirmou que os galegos "debemos votar sen conformarnos para conseguir unha Galicia do século XXI".

Pino sinalou que "hai que ser valentes e facer un voto sen medo" para lograr que a partir deste domingo "podamos dar un cambio a Galicia achegando modernidade, rexeneración e transparencia".