Fernández Lores pedirá unha nova xuntanza con Núñez Feijóo para acelerar os proxectos de Montecelo e da Variante de Alba

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, ten previsto solicitar un novo encontro co presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a partir do momento en que se inicie a nova lexislatura.

O alcalde da capital sinalou que hai temas pendentes e espera atopar no máximo mandatario galego "unha colaboración razoable". Entre os asuntos que quere tratar con Núñez Feijóo, o rexedor explicou que é importante analizar o proxecto do Hospital Montecelo porque hai cuestións que aínda están pendentes. Indicou que é preciso abrir novas vías e por tanto, a Xunta debe expropiar terreos como os relativos aos aparcamentos situados na contorna do actual Hospital. Fernández Lores apuntou a que esta rede viaria será necesaria para que os vehículos poidan acceder á obra.

Tamén destacou que continúa atascada a dragaxe da ría de Pontevedra. "É imprescindible e levan anos mareando a perdiz", sinalaba o alcalde ao facer referencia a este tema que se atopou con diferentes obstáculos durante os últimos anos.

Outro dos temas prioritarios ten que ver coas infraestruturas de tráfico rodado sinalando que a actual estrada de Vilagarcía hai que mellorala e segue sendo unha obra "eternamente pendente", indicando que conta cun tráfico excesivo. Lembrou a necesidade de que se reduza ou se anule o prezo da peaxe da autoestrada para que los conductores busquen otras vías alternativas. Neste sentido, afirmou que urxe a Variante de Alba pero con outro proxecto diferente ao presentado pola Xunta de Galicia. O Concello rexeita a vía pechada con catro viarios proposta pola administración autonómica e aposta por un vial de dous carrís de ida e volta con beiravía para bicicletas.

Tamén quere tratar o tema da Residencia de Maiores. Sinalou que está previsto que ese proxecto preséntese no futuro con representantes da Xunta e que existía o compromiso institucional de non adiantar detalles sobre o proxecto.

Fernández Lores tamén recoñeceu que está a tentar poñerse en contacto con Alberto Núñez Feijóo para felicitalo persoalmente. Chamouno na mañá deste martes pero o presidente en funcións da Xunta estaba reunido. Por iso agarda que nas próximas horas poida falar con el para pedirlle unha nova entrevista para tratar todos os temas que se atopan pendentes de execución en Pontevedra.