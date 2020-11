Miguel Anxo Fernández Lores e Alberto Núñez Feijóo © Xunta de Galicia Miguel Anxo Fernández Lores e Alberto Núñez Feijóo © Xunta de Galicia

Ata os 130 millóns de euros, quince dos previstos inicialmente, irase o custo do Gran Montecelo, cuxa licitación será "inmediata". Así o confirmou o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, tras a reunión que mantivo co alcalde de Pontevedra.

Os problemas administrativos que lastraban a ampliación do hospital de Pontevedra era unha das principais preocupacións que Miguel Anxo Fernández Lores levaba a este encontro, o primeiro entre ambos tras a reelección de Núñez Feijóo nas pasadas eleccións de xullo.

A licitación do hospital será, garantiu o presidente galego, este mesmo mes de novembro, tras o cal o inicio das obras "será rápido" ao ter expropiados xa os terreos necesarios para ampliar o centro hospitalario cun novo edificio.

Iso si, a Xunta revisará o proxecto despois de que o alcalde mostrase a súa preocupación ao considerar que os terreos dispoñibles non son suficientes para executar os novos viais de acceso que se comprometeron a realizar o Concello e a Deputación de Pontevedra.

Fernández Lores, que asegurou saír "moderadamente satisfeito" do encontro co presidente da Xunta, reclamou tamén nesta reunión que se retome o proxecto da variante de Alba, paralizado desde hai tempo.

O Concello pediu ao executivo autonómico deixar en dous os catro carrís previstos e reducir a afección sobre o territorio, ante o cal Núñez Feijóo comprometeuse a planificar a busca "do mellor trazado".

Ademais, o titular do goberno galego adiantou que a dragaxe do río Lérez, para o que se reservaron uns 3 millóns de euros, estará licitado a finais de 2021 ou principios de 2022, sumándose ás obras previstas para construír o novo emisario submarino da ría.

A nova residencia de maiores que financiará a Fundación Amancio Ortega ou a estación intermodal, que segundo Núñez Feijóo, estará terminada "no primeiro semestre" de 2021 foron outros dos temas abordados polos dirixentes nesta reunión.

En materia de transporte, Lores e Feijóo tamén pactaron que o transporte metropolitano teña carácter de urbano ao seu paso por Pontevedra, establecendo paradas determinadas.

O alcalde de Pontevedra tamén repasou, na súa intervención ante os medios, outros temas abordados na reunión como o paseo peonil do Gafos, a construción do novo pavillón da Parda ou o tratamento da TVG en Pontevedra "do que nos queixamos un pouco", recoñeceu o rexedor, "e que agardamos que cambie".