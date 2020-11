A Xunta reserva en 2021 case 19 millóns para sanear a ría e 13 millones para ampliar Montecelo

Hospital Montecelo © Mónica Patxot Instalacións da depuradora dos Praceres © Mónica Patxot

Ata 13,5 millóns de euros reserva a Xunta de Galicia nos seus orzamentos de 2021 para iniciar as obras de ampliación do hospital de Montecelo. É unha das principais partidas que recollen as contas autonómicas para Pontevedra. Pero non a única.

O documento, que foi presentado este luns polo conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, tamén inclúe 4,26 millóns de euros para concluír coas obras da estación intermodal, que integrarán nunha as terminais de autobuses e trens.

O saneamento da ría será outra das grandes actuacións da Xunta en Pontevedra cun investimento de 18,78 millóns de euros para a mellora da depuradora dos Praceres (10,4 millóns) e a construción do novo emisario submarino (8,3 millóns).

Ademais, outros 510.000 euros serán para a mellora da xestión de augas pluviais na rede de saneamento da cidade de Pontevedra.

A variante de Alba aparece no orzamento con 500.000 euros para 2021, aínda que xa se consignan outros 3 millóns para 2022 e 5,5 millóns para completar a súa construción en 2023.

No ámbito educativo, a Xunta prevé destinar 600.000 euros para rehabilitar o IES Valle Inclán, un proxecto plurianual que custará 2,5 millóns. Outros 600.000 euros serán para ampliar o Carlos Oroza, cuxa terceira fase de renovación supoñerá 1,5 millóns en total.

Dentro dos investimentos previstos en Sanidade ademais dos 13,5 millóns consignados en 2021 para ampliar Montecelo, a Xunta de Galicia reserva 35,6 millóns para 2022, 51,5 millóns para 2023 e outros 35,4 millóns para 2024. En total, 136 millóns en catro anos.

Por último, para completar a reforma do edificio administrativo de Benito Corbal, a Xunta habilitou unha partida de 455.000 euros; mentres que para a reforma da residencia de maiores de Campolongo serán outros 2 millóns de euros.

OUTRAS ACTUACIÓNS NA COMARCA

Os orzamentos da Xunta para 2021, máis aló de partidas xenéricas que poden incluír diñeiro para intervencións en Pontevedra, tamén recollen varias actuacións concretas en toda a comarca e na área de influencia da capital.

Así, haberá 500.000 euros para a mellora do saneamento no río Lameira, en Marín; e para os sistemas de saneamento e depuración en Vilanova, Vilagarcía, A Illa de Arousa e Cambados haberá partidas que suman máis de 2 millóns de euros.

Case 360.000 euros investirá o goberno galego no campo de fútbol de Mirallos, en Moaña, 1,01 millóns para actuacións no Hospital do Salnés ou 874.000 para finalizar a reforma das estradas PO-230, PO-234 e PO-235 en Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas e A Lama.

As contas autonómicas para 2021 tamén dedican 455.000 euros para a construción de novo colexio de Vilalonga ou 200.000 euros para a ampliación do IES Aquis Celenis de Caldas de Reis, que recibirá 1,2 millóns de euros máis en 2022.