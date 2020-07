O PP amósase exultante ao vencer en 103 das 106 das mesas electorais do municipio

Pepa Pardo, secretaria xeral do Partido Popular de Pontevedra, acompañada por Lupe Murillo, candidata na lista pola provincia, e polo concelleiro popular Guille Juncal, analizaban este luns os resultados das eleccións autonómicas na cidade de Pontevedra.

"Quedou demostrado que o Partido Popular é o partido que mellor defende e define a nosa cidade e, desde logo, no que os pontevedreses máis confían", afirmaba Pepa Pardo para indicar que o PP logrou a vitoria en 103 das 106 mesas electorais do municipio, o que supón máis do 97% dos puntos onde a cidadanía exercía o voto durante este domingo.

Por este motivo, a secretaria xeral sinalaba que o resultado é "espectacular" e facía referencia a puntos como a parroquia de Marcón onde a formación popular lograba case 10 puntos máis nunha das mesas e seis noutra respecto a 2016. Tamén mencionaba as boas porcentaxes obtidas polo PP en Bora, Mourente ou en Xeve, cunha subida importante respecto a as anteriores autonómicas.

Nunha das mesas de Campañó, o Partido Popular obtiña o 66% dos votos, afirmaba Pardo mentres que en Monte Porreiro ou na Seca ou en mesas electorais do centro urbano como o colexio Campolongo ou no Álvarez Limeses tamén lograban subir notablemente respecto a a anterior cita electoral ao Parlamento de Galicia.

Lupe Murillo manifestaba tamén a súa satisfacción polo apoio recibido e por todo o esforzo realizado polas persoas que confiaron en Alberto Núñez Feijóo para sumar o seu cuarto mandato á fronte da Xunta de Galicia. Segundo indicaba Pepa Pardo, con estas cifras, o equipo que en Pontevedra lidera Rafa Domínguez mellora "elección a elección os seus apoios" e entende que este resultado reforza á agrupación local para lograr a alcaldía de Pontevedra.