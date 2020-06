A carreira electoral ata o 12X arranca en Pontevedra cunha atípica pegada de carteis

Pegada de carteis no inicio da campaña das eleccións galegas de 2020 © Mónica Patxot Pegada de carteis no inicio da campaña das eleccións galegas de 2020 © Mónica Patxot Pegada de carteis no inicio da campaña das eleccións galegas de 2020 © Mónica Patxot

Con máis máscaras que bandeiras ou carteis e con só catro partidos dos que se presentan: PP, PSdeG-PSOE, BNG e Marea Galeguista. Desta maneira tan atípica e, en certa medida, descafeinada comezou a campaña electoral para as eleccións galegas do próximo 12 de xullo na cidade de Pontevedra.

Tras acompañar a Alberto Núñez Feijóo nun mitin vespertino en Vigo, Alfonso Rueda encabezou a pegada de carteis en Pontevedra por parte do PP xunto a outros membros da candidatura que os populares presentan ás eleccións do 12 de xullo.

Será unha "campaña diferente", recoñeceu Rueda, xa que o PP renunciará á súa "marca de identidade", que vinculou coas "grandes mobilizacións" en eventos multitudinarios, pero garantindo que "seguiremos tendo moito empuxe".

O número 3 da candidatura popular por Pontevedra defendeu que Núñez Feijóo "ten moito que achegar a Galicia" e o partido poñerá en valor a súa experiencia e as súas "certezas demostrables" na xestión das crises. "Non haberá improvisacións", dixo.

"Explicaremos como xestionamos esta pandemia, faremos balance de todo o feito ata o de agora, pero tamén falaremos do futuro máis inmediato, de como traballaremos para acometer a recuperación", engadiu Alfonso Rueda.

En ausencia de Gonzalo Caballero, foi Paloma Castro a que representou ao PSdeG-PSOE no arranque da campaña en Pontevedra. Coa número 3 da candidatura socialista estiveron, entre outros, a subdelegada do Goberno, Maica Larriba.

A concelleira pontevedresa sinalou que Galicia "merécese un cambio" e ter un goberno "que pense nas persoas" e que conte cun proxecto "serio e de futuro" para saír da crise "e non deixar a ninguén atrás".

"Feijóo leva anos deixando que Galicia languideza e non podemos seguir así", subliñou Castro, que destacou que os socialistas inician a campaña cun grafiti, creado por un artista local, para simbolizar a importancia do voto dos mozos nesta cita coas urnas.

Luis Bará, pola súa banda, estivo acompañado entre outros polo alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. O candidato do BNG por Pontevedra apelou ao voto urbano, dos mozos e dos que optan pola abstención para "abrir un tempo novo" na Xunta de Galicia.

Tras destacar o "optimismo" e as "grandes expectativas" do BNG polas "sensacións favorables" que deixan as enquisas, Bará pediu apoio para "derrotar á dereita e ao centralismo" e poder "facer historia" poñendo á fronte do goberno galego a una muller nacionalista.

"Este non é tempo de resignación e de baixar a cabeza, é tempo de épica, de grandes ideas, de grandes valores e de grandes emocións", defendeu o candidato por Pontevedra, que dixo que co BNG no goberno autonómico desbloquearanse "grandes investimentos" para a comarca.

O cuarto partido en discordia que se presentou na Alameda foi Marea Galeguista. No seu caso, o encargado de pegar os carteis nos seus respectivos paneis foi o número 2 desta coalición entre En Marea, Compromiso por Galicia e o Partido Galeguista, Andrés Núñez Rajoy.

A súa candidata, Peque González, abriu campaña en Santiago de Compostela xunto ao resto de cabezas de lista. Alí, reivindicou as "potencialidades" de Galicia e alertou da "emerxencia social, feminista, ambienta e democrática" que atravesa o país.

O resto dos principais partidos que optan a entrar no Parlamento galego por Pontevedra renunciou a estar na pegada de carteis celebrada na capital da provincia.

En Vigo concentraron o arranque da campaña os membros de Galicia en Común, con Antón Gómez Reino e Eva Solla, candidata por Pontevedra, á cabeza.

Ciudadanos, coa súa candidata Beatriz Pino á cabeza, tamén optou por abrir a súa campaña en Vigo, no seu caso xunto á portavoz nacional do seu partido, Melisa Rodríguez; mentres que o vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, estivo acompañado en Santiago por todos os seus candidatos en Galicia, entre eles o de Pontevedra, Antonio Ramilo.