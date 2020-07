Luís Bará apela á mobilización da comarca de Pontevedra para conseguir o cambio político na Xunta

O cabeza de lista do BNG pola provincia de Pontevedra, Luís Bará, estivo este venres na praza da Peregrina nun novo acto de campaña electoral no que instou á cidadanía da comarca de Pontevedra a ser clave na derrota do Partido Popular de Núñez Feijoo e para conseguir un cambio no goberno da Xunta. "Temos moita fortaleza, temos proxecto, o aval dos gobernos municipais e unha candidatura e un liderado moi potente", dixo o candidato..

"Hai dous grandes obxectivos, por un lado derrotar ao Partido Popular e ás súas políticas insolidarias e por outro vencer ao centralismo que nos afoga e nos paraliza. Este dobre obxectivo só o garante o BNG. Por iso estamos a facer unha campaña intensa, por terra, mar e aire. Estamos a promover unha grande mobilización con Ana Pontón como presidenta”, defendeu Bará.

O obxectivo dos nacionalistas para gañar as eleccións pasa por mobilizar o voto novo e urbano para conseguir un cambio " dirixido dende aquí e non dende Madrid”, subliñou.

Sobre o desenvolvemento da campaña electoral para o Bloque, Bará afirmou que está a ser "excepcional". "Unha campaña moi expansiva e mobilizadora cun medre imparable e un ambiente de entusiasmo arredor do BNG de Ana Pontón, a clave desta campaña para nós é a ilusión”, definiu Bará defendendo que o BNG garante un proxecto propio para o país.con Ana Pontón como presidenta.