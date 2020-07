Autobús de Cidadáns que percorrerá Galicia para pedir a supresión das peaxes © Ciudadanos

A candidata de Cidadáns á presidencia da Xunta de Galicia, Beatriz Pino, avanzou que o seu partido loitará por acabar coas peaxes nas autoestradas galegas. "Los peajes, con Ciudadanos en la Xunta, van a ser cosas del pasado en Galicia", declaraba este martes na autoestrada AP-9, onde presentou un autobús co rótulo 'Mans arriba, isto é unha peaxe', que percorrerá a comunidade nos próximos días.

A candidata lembraba que transitar entre A Coruña e Vigo custa case 33 euros. "No podemos permitir que se les siga metiendo la mano en el bolsillo a los gallegos de esta manera. Tanto PP como PSOE no han hecho nada para solucionar este problema. Todo lo contrario. Se echan la culpa el uno al otro, pero el coste de los peajes en Galicia no deja de crecer", manifestaba Piñeiro.



A candidata da formación laranxa aseguraba que o primeiro que vai facer cando chegue á Xunta é convocar á administración autonómica e estatal para buscar unha solución para lograr a supresión de todas as peaxes. "No es casualidad que Galicia sea la tercera Comunidad Autónoma con más kilómetros de pago y donde no hay alternativa gratuita. Los gallegos optan por el tren que también adolece de graves problemas", apuntaba Pino.



Neste sentido, insistiu na necesidade de fomentar o desenvolvemento do AVE no territorio galego, sobre todo mentres persistan unhas peaxes tan elevadas. "Galicia no puede seguir desconectada del resto de España y que a los gallegos le metan la mano en el bolsillo a cada vez que cogen su coche", sentenciaba a candidata de Cidadáns.