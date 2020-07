Beatriz Pino convida o vicepresidente da Junta de Andalucía a subir a unha batea en Vilagarcía para falar de conciliación

Beatriz Pino e Juan Marín nunha batea en Vilagarcía de Arousa © Ciudadanos

A candidata de Cidadáns á Presidencia da Xunta de Galicia, Beatriz Pino, levou este mércores a súa campaña para as eleccións do 12 de xullo a Vilagarcía de Arousa e, acompañada polo vicepresidente da Junta de Andalucía, Juan Marín, subiuse a unha batea para dar a coñecer as súas propostas electorais.

Pino convidou a Marín a este elemento tan característico da costa galega e sinalou que Galicia conta con máis de 3.300 bateas que a converten na primeira potencia mundial en cultivo e comercialización do mexillón. As bateas, sostivo, "dan emprego, de forma directa e indirecta, a case 30.000 familias galegas que viven do cultivo do mexillón".

As familias que viven das bateas e "o resto de familias en Galicia" foron as protagonistas do seu discurso, no que aproveitou para falar de conciliación, prometendo que, se chega ao futuro goberno da Xunta, apostará por "impulsar políticas de conciliación e de natalidade para aliviar ás familias".

A cabeza de cartel de Cs en Galicia sacou peito da experiencia de goberno do seu partido noutros puntos de España e sostivo que en rexións como Andalucía, onde goberna, están "a demostrar que é posible" e que era necesario poñer en marcha unha consellería específica de familias.

A presidenciable criticou ao actual Goberno da Xunta do PP pola súa política neste campo e defendeu que "non podemos permitir que Galicia siga outros 4 anos máis sen políticas para as familias", á vez que prometeu a creación dunha Consellería de Familias coa que "os galegos non terán que sentar a facer números para ver se poden, ou non, ter un fillo".

"Galicia será a mellor rexión para formar unha familia. E cando falo de familias falo de todos os modelos de familia: monoparentais, homoparentales, numerosas e numerosas especiais", defendeu Pino desde a experiencia, como nai de dous adolescentes.

Juan Marín considera "incomprensible" que Galicia non teña unha consellería que aposte pola natalidade, pola conciliación e polas políticas a favor das familias, sobre todo tendo en cuenta que ten uns datos de despoboamento e de natalidade alarmantes, e sostén que "ser nai en Galicia é unha heroicidade".

Galicia e os galegos, segundo o vicepresidente andaluz, necesitan unha persoa que "se dedique exclusivamente a fomentar a natalidade, a facilitar a conciliación das familias e a facer máis fácil as súas vidas" e el considera que Beatriz Pino é a máis cualificada para o posto.