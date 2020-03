A Brilat desinfecta o centro de saúde de Vilagarcía tras detectarse un brote de coronavirus

Desinfección do centro de saúde de Vilagarcía © PontevedraViva Desinfección do centro de saúde de Vilagarcía © PontevedraViva Desinfección do centro de saúde de Vilagarcía © PontevedraViva

Dez militares do equipo de Defensa Nuclear, Biolóxica e Química (NBQ) da Brigada Galicia VII, Brilat, acudiron este xoves ata o centro de saúde de San Roque de Vilagarcía para desinfectar as instalacións ante a presenza dun brote de coronavirus.

Fontes militares confirmaron que acudiron a Vilagarcía a petición do alcalde, Alberto Varela, e tras recibir a correspondente autorización dos seus mandos, e que procederon a desinfectar todas as salas do Punto de Atención Continuada (PAC).

En concreto, trátase dun equipo NBQ do Cuartel Xeral da Brilat da base General Morillo de Figueirido ao que se se pediu a súa axuda para a desinfección tras detectarse "forte presenza" dun brote de virus COVID-19, segundo fontes consultadas por este xornal.

O Concello de Vilagarcía explicou que a decisión de desinfectar o centro de saúde adoptouse pola "necesidade de garantir a salubridade dun edificio" ao que, loxicamente, acoden persoas enfermas que, nalgún caso, pode ser portadoras do virus. O propio alcalde pediu esta colaboración á Subdelegación do Goberno e ao Servizo Galego de Saúde.

Ademais, o Concello fixo unha súa chamada á tranquilidade e explicou que a desinfección dun centro de saúde é "absolutamente normal e máis nun caso como o actual", sen concretar se houbo ou non casos positivos entre os pacientes ou o persoal destas instalacións.

Fontes oficiais da Consellería de Sanidade descartan confirmar a posible presenza de pacientes con positivo en coronavirus neste centro de saúde, pois pola Lei de Protección de Datos, e en aras da tranquilidade da cidadanía, non se están facilitando datos concretos de contaxios, tan só cifras globais.

Na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés hai nestes momentos 59 casos confirmados, dos que once están ingresados e illados en centros hospitalarios, un no Hospital do Salnés e dez en Montecelo. Outras 48 persoas están illadas nos seus domicilios.

A presenza dos militares no centro de Vilagarcía ao mediodía deste xoves chamou a atención dos veciños, debido a que chegaron a cortar a contorna do centro de saúde na avenida das Carolinas, en colaboración coa Policía Local.

A cidadanía respondeu á súa intervención, que se realiza no marco da operación Balmis, con mostras de agradecemento. Esta reacción da poboación foi, segundo señan desde a Brigada, unha grata "recompensa" ao seu traballo.