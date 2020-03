A Brilat desprégase en Marín para recoñecer as zonas de especial risco de contaxio

Despregamento da Brilat en Marín © BRILAT OC Despregamento da Policía Nacional e a Brilat en Marín © BRILAT OC

O despregamento da Brigada Galicia VII, Brilat, en distintas localidades no marco da operación militar ' Balmis' ante a emerxencia sanitaria do coronavirus chega este domingo a Marín.

Os soldados da base de Figueirido chegarán a Marín co mesmo labor que tiveron na última semana en localidades de toda a provincia e do resto de Galicia, Asturias e Castela León, recoñecer as zonas máis conflitivas, infraestruturas críticas e establecer unha ligazón sólida e eficaz con autoridades locais e Forzas e Corpos de Seguridade.

O obxectivo final destes despregamentos é facilitar os seus labores de presenza e vixilancia ante posibles incumprimentos das medidas establecidas polo estado de alarma nas zonas de especial risco para o contaxio.

Este despregamento da Brilat forma parte da operación Balmis de colaboración en diferentes cidades a fin de establecer os procedementos de actuación e as ligazóns coas autoridades locais e as Forzas e Corpos de Seguridade e este domingo, ademais de ata Marín, desprazaranse ata Monforte de Lemos, Santiago de Compostela, Mieres, Castrillón, Valladolid e Cistiérniga.

A operación Balmis coordínaa o Mando de Operacións dentro do despregamento das Forzas Armadas en todo o territorio español para loitar contra a pandemia producida polo virus COVID-19.