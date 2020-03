A Brilat desprega patrullas dunha punta a outra da cidade

A imaxe de patrullas da Brigada Galicia VII, Brilat, percorrendo a cidade de Pontevedra xa se fixo xa case cotiá desde a activación do estado de alarma para frear o avance do coronavirus. A Brigada despregou varios días por distintos puntos e este mércores, de novo, percorreu rúas dunha esquina a outra do centro urbano.

As unidades estiveron na contorna da Alameda e o centro histórico, unha zona na que xa estiveron varios días, pero tamén tamén se desprazaron cara á zona da Parda e Juan Carlos I e cara á avenida de Vigo, Eduardo Pondal ou as inmediacións das estacións de autobús e tren.

Durante a xornada deste mércores, ademais, patrullas de distintas unidades da Brigada despregáronse en Ourense e nas cidades asturianas de Oviedo e Xixón.

Este despregamento ten o obxectivo de recoñecer as zonas máis conflitivas e infraestruturas críticas en canto a riscos de contaxio e establecer unha ligazón sólida e eficaz con autoridades locais para facilitar os labores de presenza e vixilancia de militares na cidade en caso de incumprimentos das medidas establecidas polo estado de alarma decretado polo Goberno a nivel estatal.

Esta actividade da Brilat realízase no marco da operación Balmis, que coordina o Mando de Operacións, relativa ao despregamento das Forzas Armadas en toda España para loitar contra a pandemia producida polo virus COVID-19. Na cidade e noutras zonas como Vilagarcía ou Poio, ademais destas tarefas de vixilancia tamén realizaron traballos de desinfección de infraestruturas críticas como centros de saúde ou residencias da terceira idade.