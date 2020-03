Limpeza a fondo da Brilat na residencia de maiores de Campolongo para frear o coronavirus

Dez militares da Brigada Galicia VII, Brilat, desprazouse na mañá deste sábado ata a residencia de maiores de Campolongo para desinfectar as instalacións e previr a propagación do coronavirus.

Un pelotón do equipo de Defensa Nuclear, Biolóxica e Química (NBQ) da Brigada con sede en Figueirido traballou durante varias horas para limpar a fondo tanto o interior como o exterior das instalacións.

Protexidos con equipos especiais, afanáronse nos labores de desinfección ante a necesidade de garantir a salubridade dun edificio con gran cantidade de persoas maiores, as máis débiles ante o coronavirus.

A Brilat tamén realizou tarefas de limpeza e desinfección este sábado na residencia de maiores de Cangas e esperábase o seu traslado ás instalacións de Bembrive, en Vigo.

Por outra banda, patrullas da Brigada despregáronse este sábado nas localidades de Rianxo, Santa Uxía de Ribeiro, Tui, Langreo, Oviedo e Palencia, outra das facetas da participación da Brilat na denominada operación Balmis, que coordina o Mando de Operacións relativa ao despregamento das Forzas Armadas en Territorio Nacional para loitar contra a pandemia producida polo virus COVID-19.

Nesas localidades, as patrullas da Brigada entran en contacto con autoridades locais e outras Forzas e Corpos de Seguridade e realizan patrullas co obxectivo de recoñecer as zonas máis conflitivas, infraestruturas críticas e establecer unha ligazón sólida e eficaz con autoridades para facilitar os labores de presenza e vixilancia de incumprimentos das medidas establecidas polo estado de alarma.