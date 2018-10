VIDEO.-Tres mulleres feridas durante a intervención policial contra un piquete no porto de Marín

Traballadoras en folga diante da empresa Cabomar © Comisións Obreiras

Tres traballadoras resultaron feridas no transcurso dunha intervención da Policía Nacional contra un piquete que trataba de impedir a entrada á fábrica de Cabomar no Porto de Marín.

Segundo informou o sindicato Comisións Obreiras as mulleres foron trasladadas en ambulancia.

Este incidente prodúcese no marco da terceira xornada de folga das traballadoras do sector dos produtos elaborados do mar.

HABERÁ AMPLIACIÓN