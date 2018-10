O persoal das empresas de produtos elaborados do mar volve á folga esta madrugada

A falta de acordo durante as dúas xornadas de negociacións que se desenvolveron o xoves e este luns en Madrid entre a patronal e os representantes do comité de folga do sector dos produtos elaboras do mar levou a que se retome o paro nas xornadas deste martes 30 e do mércores 31.

Segundo o sindicato CIG, o empresariado está a mostrarse intransixente e na última oferta realizada non satisfai as demandas de melloras económicas e sociais para o sector. Sinalan que a patronal apenas se move da súa proposta inicial cunha subida aos grupos máis precarizados dun 5,5% no primeiro ano e 2% nos tres seguintes. A parte social reclama un 2'9% de subida a partir do segundo ano.

Outro dos puntos de conflito nas negociacións céntrase no rexeitamento para admitir permisos retribuídos para trasladar aos fillos do persoal, maioritariamente mulleres, ao pediatra.

Ante esta situación, desde o comité de folga faise un chamamento para que na madrugada deste 30 de outubro se concentren os piquetes informativos ás 04:00 da mañá en Numarsi, a empresa situada no polígono de Campañó para ás 04.30 horas trasladarse ante a empresa Cabomar situada no Porto de Marín.