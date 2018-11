O sector de elaborados do mar convoca folga indefinida a partir do 15 de novembro

Os representantes sindicais da CIG, CC.OO. e UXT decidiron este venres en Pontevedra convocar unha folga indefinida a partir do próximo día 15 de novembro no sector de elaborados do mar. O paro desconvocaríase se antes desa data acadan un acordo coa patronal e chega a pactarse un novo convenio colectivo atendendo ás demandas do persoal.

Ademais, os sindicalistas elaboraron un calendario de asembleas en todas as empresas deste sector na provincia e levarán as súas reivindicacións ao Parlamento de Galicia o vindeiro martes 6 durante o debate que se desenvolverá durante esa xornada.

O 9 de novembro tamén está previsto que leve a cabo un acto coa presenza dos portavoces dos grupos parlamentarios no Porto de Marín en apoio ás reivindicacións dos persoais, que se atopan afectadas por este conflito laboral.

Ademais iniciarase unha repartición de folletos informativos nos establecementos das grandes cadeas de distribución a partir do día 12 e os representantes sindicais queren aumentar a presión sobre a Xunta de Galicia para que as empresas que reciben subvencións públicas cambien a súa actitude e acepten as melloras que o persoal solicita nas negociacións.