En Marea cualifica de "vergoña" que o sector de elaborados do mar "non sexa capaz de garantir o salario mínimo"

As deputadas de En Marea, Ángela Rodríguez e Yolanda Díaz, e o concelleiro de Marea Marín, Aarón Franco cualificaron de "vergoña" que o sector de elaborados do mar "non sexa capaz de garantir o salario mínimo" e trasladaron o seu apoio á folga das traballadoras que demandan un novo convenio colectivo.

Os representantes de En Marea mantiveron este xoves unha reunión cun grupo de traballadoras de empresas do Porto de Marín.

Segundo a parlamentaria de En Marea no Congreso, Yolanda Díaz "na historia das loitas obreiras en Galicia este caso é exemplar", destacando que esta é unha mobilización liderada por un sector feminizado.

Yolanda Díaz anunciou que presentarán no Congreso iniciativas para defender os seus dereitos laborais.

A auxiliar de fábrica da empresa Cabomar e delegada do sindicato Comisións Obreiras, Carmela Villaverde, pediu comprensión á patronal "que se poña no lugar das traballadoras" que desempeñan a súa faena en "condicións penosas" con frío, humidade, baixo presión e ritmos de traballo "brutais". Asegurou que "con este salario é moi duro chegar o fin de mes" polo que moitas delas teñen que buscar outros traballos de modo que "non hai conciliación nin vida privada", explicou.