As traballadoras dos elaborados do mar non ceden e volven parar o sector

Traballadoras en folga diante da empresa Cabomar © CIG-Mar Traballadoras en folga diante da empresa Cabomar © CIG-Mar

O sector dos produtos elaborados do mar retomou este martes 30 a folga un día despois do fracaso da nova xeira de negociacións do convenio coa patronal, á que acusan de "intransixente" e de manter posturas "inamovibles". Na deste martes, que é a segunda xornada de folga, as traballadoras insistiron en que non están dispostas a continuar co "peor convenio" do ámbito da alimentación.

O mércores 31, continuarán a loita nunha nova xornada de paro de 24 horas.

Según informa o sindicato CIG, desde primeiras horas da madrugada deste martes, a pesar da noite de frío e choiva, as traballadoras en folga lograron deter a produción nas principais factorías de Pontevedra e Marín como GPS ou Cabomar.

A xornada, ao igual que o paro do pasado luns 22, decorreu sen ningún tipo de incidentes, "a pesar da presenza intimidatoria de cadros directivos á porta dalgúns centros de traballo ou da forte presenza policial despregada en Marín arredor de Cabomar", sinalaron estas mesmas fontes.

Para a CIG-Mar o novo éxito da folga, produto da unidade dun sector fondamente feminizado, supón un "serio revés" á actitude da patronal nas negociacións do pasado xoves e deste luns, onde se mantivo intransixente nas súas "propostas miserentas" para o convenio.