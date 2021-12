Os delitos sexuais poñen ao feminismo en loita e á Policía en alerta

Acto do Colectivo Feminista polo 25N © Mónica Patxot Deteñen a un home que se lanzou ao Lérez para fuxir da Policía Local © Mónica Patxot Atropelo mortal en Estribela © Mónica Patxot

A violencia sexual é un dos cabalos de batalla do feminismo nos últimos tempos e unha ollada á crónica de sucesos en Pontevedra no último ano confirma o motivo desa loita.

En 2021 non só nos xulgados revisáronse unha infinidade de denuncias por abusos e agresións sexuais, a maioría con vítima menores de idade que tiveron como agresores a familiares ou persoas do círculo próximo, senón que no día a día de Pontevedra e a súa comarca rexistráronse denuncias preocupantes por episodios desta natureza.

Unha das noticias máis rechamantes nesta liña ocorreu na praia de Lourido, en Poio, cun exhibicionista que actuou durante meses. Seis mulleres denunciaron a presenza dun home que, segundo relataron as vítimas, se masturbaba mentres as observaba e tamén lles fixo fotos en topless.

O home foi identificado e resultou ser axente da Policía Nacional e o seu comportamento levou a convocar concentracións de protesta como unha especialmente contundente do Colectivo Feminista de Pontevedra na praza da Peregrina na que unha das vítimas contou a súa historia e a asociación destacou a importancia de que se saiba "o dano que este tipo de agresor fai".

Asociacións feministas tamén saíron á rúa por un xuízo que levou finalmente ante o xuíz a denuncia presentada por unha moza pontevedresa no ano 2018 por un suposto caso de abuso sexual a mans do que entón era marido da súa nai e pai das súas irmás.

Tamén nos xulgados resolveuse un suceso que xerou gran alarma en 2018, unha agresión sexual a unha moza durante a celebración do festival Armadiña Rock de Combarro, e que acabou en condena, un ano e tres meses de cárcere.

Na recta final do ano, xurdiron varios rumores logo desmentidos pola Policía Nacional por agresións sexuais a menores tras drogarlas, pero tamén chegou unha constatación de que existe preocupación entre as Forzas de Seguridade por un aumento das agresións sexuais.

Denunciouno a Xunta Provincial de Seguridade de Pontevedra, que puxo sobre a mesa un aumento dos episodios violentos protagonizados por xente nova durante o seu tempo de lecer nocturno, en especial na fin de semana, en toda a provincia. Trátase, fundamentalmente, de lesións físicas e agresións sexuais que se producen con motivo das concentracións de menores en lugares como os botellóns.

O ano tamén resultou especialmente tráxico nas estradas, cun accidente moi grave que conmocionou á poboación de Pontevedra e ao mundo do motor de toda Galicia. Trátase dun sinistro no que faleceu o piloto pontevedrés Víctor Magariños cando recoñecía o terreo para o Rally de Pontevedra.

Tamén a estrada levou por diante a vida dunha veciña de Marín de 68 anos en Estribela nun atropelo no que tamén resultou ferida a súa neta de seis anos. Por este atropelo foi detido un home por homicidio imprudente e xeráronse críticas veciñais por falta de seguridade viaria.

En Caldas de Reis, tres mozos de 18 a 24 anos faleceron nun impactante accidente que xerou gran conmoción social e en Vilanova de Arousa faleceu unha muller e un home resultou ferido grave no choque entre un guindastre e unha furgoneta.

Durante este ano 2021 producíronse na comarca intervencións policiais curiosas relacionadas co incumprimento das medidas aprobadas para frear a expansión da pandemia.

O ano empezou cunha festa de Fin de Ano con 20 denuncias nun hotel de Sanxenxo e deixou tamén unha muller detida por non levar máscara nunha terraza nun momento no que era obrigatoria, rebotarse cos axentes e tentar fuxir.

Curioso resultou tamén o caso dun home que se lanzou ao río Lérez en pleno inverno para evitar ser detido pola Policía Local de Pontevedra ou o dun condutor que quedou mirando o radar mentres falaba polo móbil e finalmente acabou denunciado por cinco infraccións.

O ano deixa tamén episodios inquietantes como unha investigación policial en marcha pola desaparición dun mozo da Illa de Arousa supostamente cando ía a bordo dun narco veleiro.