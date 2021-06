Falece o piloto Víctor Magariños cando adestraba para o Rally de Pontevedra

Víctor Magariños, piloto de rallys e dono do taller Integral Motorsport de Pontevedra, faleceu este sábado como consecuencia dun accidente de tráfico na estrada EP 0402 á altura de San Miguel de Cotobade, na zona de Carballedo. Segundo informa o 112, un particular avisou ás 12:23 horas para que acudise ao lugar dos feitos.

Aínda están por esclarecer as circunstancias pero segundo os primeiros datos houbo un impacto entre un vehículo e o coche no que ía Magariños e o copiloto, Juan Carlos Asorey, impactou cando adestraba para o Rally de Pontevedra, que se celebrará a próxima fin de semana. Ata o lugar desprazábanse os Bombeiros de Pontevedra tras recibir un aviso para excarcerar os corpos no interior do vehículo

As causas do accidente aínda se descoñecen, igual que o estado de Asorey e do condutor do outro vehículo. Víctor Magariños era un coñecido empresario pontevedrés que rexentaba o taller situado no Polígono do Campiño.

HABERÁ AMPLIACIÓN