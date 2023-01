Unionistas regala entradas aos seus socios para dar ambiente á visita do Pontevedra

O partido do próximo sábado 14 de xaneiro (19.00 horas) no Estadio Reina Sofía de Salamanca non só será importante para o Pontevedra Club de Fútbol na súa pelexa por saír dos postos de descenso. Tamén para Unionistas, o seu rival, inmerso na mesma pelexa cun punto máis que os granates na táboa empatado cos postos de salvación.

O club salmantino, consciente diso, lanzou unha promoción para os seus abonados co obxectivo de incrementar o apoio cara a eles nas bancadas.

Para o choque contra os granates os socios Colaboradores e PRO de Unionistas poderán retirar tres entradas para acompañantes, mentres que o resto de abonados poderán conseguir dous sen custo.

En canto ao prezo das entradas para o público xeral, fixáronse en 15 euros para os adultos e en 7 euros para os menores de entre 7 e 17 anos.