O estado de Pasarón, unha vía sen saída. Como custearon o cambio de céspede outros equipos de Primeira RFEF?

As intensas choivas dos últimos meses deixaron ao céspede de Pasarón nunha situación crítica, que afecta ao día a día do Pontevedra do Pontevedra Club de Fútbol.

A pesar dos esforzos investidos nos últimos tempos no seu coidado, trátase dunha situación que se repite cíclicamente coa aparición da choiva e cando se encadean varios partidos en casa en poucos días, como acontenceu a última semana co Mallorca na Copa e o Badajoz na liga.

Os tratamentos periódicos aos que é sometido o terreo de xogo, con achega de area ou resembrados, son só parches para capear da mellor maneira posible o inverno. Algo que pasa desde a estrea do novo campo en 2012 debido a unha serie factores que apuntan á mala drenaxe instalada e tamén ao tipo de herba elixida.

Desde hai tempo asúmese que a única solución que resultaría definitiva sería un cambio total de céspede acompañada da instalación dunha nova drenaxe, ademais dun desaugadoiro perimetral. O problema, que se trata dunha obra moi cara que non poden soportar actualmente as arcas da entidade granate, que ten cedido o uso e mantemento do Estadio Municipal de Pasarón, unha instalación de titularidade municipal.

Pero, que fixeron outros equipos de Primeira RFEF como o Pontevedra? Esta campaña foron cinco os rivais do equipo da Boa Vila que estrearon céspede, algúns pola obrigatoriedade de cambiar a superficie artificial da que dispoñían para poder competir e outros por simple mellora das súas instalacións. Mirando eses exemplos pódese aproximar o custo que tería facer o mesmo en Pasarón. Claro que en todos os casos estes últimos meses, salvo no de Unionistas de Salamanca, produciuse unha importante achega de diñeiro público.

Empezando polo xa citado, Unionistas, o equipo salmantino tivo que cambiar o céspede do Estadio Reina Sofía, que era sintético. Unha obra que fixou en 300.000 euros e para a que iniciou unha campaña de apoio solicitando a axuda de socios e colaboradores para recadar esta cantidade.

A mesma cantidade, 300.000 euros, achegou o Concello de Mérida para renovar o céspede do Estadio Romano, ao que se sumaron nos últimos meses ata medio millón de euros máis en axudas da administración local para a instalación de novos asentos, gastos correntes, mantemento e patrocinio, segundo reportaron os medios de comunicación.

Outro dos clubs que tivo que adecuar o seu campo de xogo foi a UD Sanse, que recibiu unha subvención directa do Concello de San Sebastián de los Reyes por valor de 549.316 euros para instalar céspede natural en Matapiñonera.

Pola súa banda a AD Ceuta serviuse dunha subvención da cidade autónoma de 900.000 euros, xestionada pola Federación de Fútbol de Ceuta, para renovar o Alfonso Murube, aínda que no seu caso ademais de novo céspede e sistema de drenaxe con esa partida renováronse bancadas, cuberta, vestiarios e ata a sala de prensa.

Por último tamén o Real Club Deportivo substituíu a principios de tempada o céspede do Estadio Municipal de Riazor, no seu caso cunha achega de 200.000 euros do Concello da Coruña como contraprestación á celebración na instalación deportiva dun importante festival musical, o Morriña Fest.

No caso do Pontevedra Club de Fútbol, en 2019 produciuse un achegamento co Concello para valorar o tema, cunha reunión entre a presidenta granate Lupe Murillo e o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, comprometéndose por aquel entón o edil para actuar en Pasarón no caso de conseguir o ascenso á Segunda División.