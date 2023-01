Sanción económica, despedimento disciplinario... A que se expón Libasse Guèye pola súa 'espantada' do Pontevedra?

A 'fuga' de Libasse Guèye converteuse en todo un Expediente X no Pontevedra Club de Fútbol, á espera de que se aclaren os detalles do caso.

O futbolista senegalés estaba citado para volver ao traballo tras as vacacións de Nadal, do mesmo xeito que o resto do primeiro plantel, o pasado 29 de decembro, pero desde entón o seu paradoiro é toda unha incógnita.

Máis aló da súa actividade en redes sociais, incluso interactuando con publicacións do propio Pontevedra, pouco sábese do extremo, que este mércores 11 de xaneiro seguía sen presentarse nos adestramentos do equipo.

Ante esta situación xorden dúbidas sobre como pode actuar o club granate, que coa normativa na man pode mesmo chegar a extinguir o seu contrato sen dereito a indemnización. A falta dun convenio colectivo propio para a Primeira RFEF (si existe para o fútbol profesional e para o fútbol feminino), hai que fixarse no que dispón respecto diso destes casos o Estatuto Xeral dos Traballadores.

Este documento sinala varias posibilidades, que van desde unha posible sanción ata a extinción do contrato. Neste último aspecto o Artigo 54 do Estatuto sinala como posibilidade un despedimento disciplinario ante os incumprimentos graves como son "as faltas repetidas e inxustificadas de asistencia ou puntualidade ao traballo". Ademais, o Artigo 52 tamén establece como unha extinción de contrato por causas obxectivas as "faltas de asistencia ao traballo, aínda xustificadas pero intermitentes, que alcancen o 20 % das xornadas hábiles en dous meses consecutivos sempre que o total de faltas de asistencia nos doce meses anteriores alcance o cinco por cento das xornadas hábiles".

A todo iso hai que sumar outra posible consecuencia, e é que o Pontevedra ten a tixola polo mango e pode impedir que Guèye solicite licenza con calquera outro club, de España ou a nivel internacional, mentres non se resolva a súa situación coa entidade da Boa Vila.

A resolución, iso si, apunta a unha data como tope máximo, o peche do mercado invernal de fichaxes a final do mes de xaneiro.